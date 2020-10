Nieuwe pilot McArthurGlen Group binnenkort in Roermond getest

McArthurGlen, een van Europa’s grootste designer outlets, is begonnen aan een nieuwe pilot om consumenten digitaal te laten winkelen. De pilot maakt onderdeel uit van hun plan om meer te digitaliseren.

De McArthurGlen Group, die 25 designer outlets heeft in Europa en Canada, gaat samenwerken met By Appointment en Dropit om twee apps te ontwikkelen. De By Appointment-app geeft klanten de mogelijkheid om tijden te reserveren om te winkelen en digitaal in de rij te staan — allemaal om fysiek contact te beperken, en de veiligheid en gezondheid van klanten te beschermen. Deze pilot wordt onder andere in Roermond getest, maar ook in steden in Italië, Engeland en Duitsland. Naarmate de pilot verder ontwikkelt is het ook de bedoeling voor klanten om via de app een winkel-route te plannen. De app geeft winkeliers zo ook inzicht in het aantal mensen dat ze in hun winkel kunnen verwachten, zodat coronamaatregelen beter nageleefd kunnen worden.

De tweede app, Dropit, wordt alleen in Engeland, Cheshire Oaks getest. Hiermee kunnen klanten hun tassen in winkels ‘droppen’ en een leveringstijd en locatie invoeren om zo hun winkelervaring comfortabeler te maken.

Beeld: McArthurGlen