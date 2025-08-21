Nieuwe ultraluxe winkel opent in Mumbai

Couturier Rahul Mishra, onderdeel van de officiële kalender van Paris Fashion Week Haute Couture, opent zijn grootste en meest ambitieuze flagshipstore in Mumbai. De winkel is ontworpen als een 'levend museum van couture'.

Rahul Mishra, gehecht aan traditioneel Indiaas vakmanschap, heeft zijn productieproces geïntegreerd in verschillende Indiase ambachtsgemeenschappen. Zijn visie op luxe: een viering van collectief vakmanschap. Het merk heeft al meerdere winkels in India. Deze nieuwe winkel onderscheidt zich echter door zijn museale aanpak. De eerste ruimte, bewust zonder kleding, presenteert een contemplatieve galerij met schetsen, mousseline stalen en botanische borduursels van Mishra. Een retailervaring die 'begint met stilte', aldus het persbericht.

Rahul Mishra opent flagshipstore in Horniman Circle, Mumbai Credits: Rahul Mishra

Architect en ontwerper Rooshad Shroff, verantwoordelijk voor de winkel, vertelt: 'Bij het ontwerpen van Rahul Mishra's flagshipstore wisten we meteen dat de ruimte conventioneel commercieel design moest overstijgen. De winkel mocht geen gewone etalage voor kleding zijn; het moest een fysieke uitbreiding worden van Rahul's wereld, een onderdompeling in de rijke mozaïek van borduursels, verhalen en vakmanschap die zijn werk kenmerkt.'

De 700 vierkante meter grote winkel, gelegen in het historische Horniman Circle, weerspiegelt de technische uitmuntendheid en luxe van haute couture. Houten marqueterie, ingelegde borduursels, handgeweven tapijten en gegraveerde marmeren lampen sieren de ruimte.

'De winkel presenteert niet alleen kleding: het verlengt de emotie, het denkproces en het vakmanschap erachter', legt Rahul Mishra uit in een persbericht. De ontwerper beschrijft het ontwerpproces van de winkel als 'een langzame, bijna meditatieve ervaring. Het voelde minder als het bouwen van een winkel dan als het samenstellen van een levend museum, een museum dat evolueert met de tijd, net als de collecties die het herbergt. Het is onze grootste winkel tot nu toe, maar ook een van de meest intieme, omdat het ons gezamenlijke geloof in storytelling, stilte en de kracht van handwerk weerspiegelt.'

