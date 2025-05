Nieuwe winkel voor duurzaam merk Sûr Atelier in Utrecht

Sûr Atelier heeft een tweede winkel geopend in Utrecht. Het modemerk, dat zich als slow fashion merk profileert, had al een winkel en atelier in Haarlem. Ook in het nieuwe filiaal in Utrecht kunnen consumenten zien hoe kleding wordt gemaakt. Amsterdam staat op de verlanglijst voor een derde locatie van het merk.

Oprichter Lara Scot zegt in het persbericht: "Kleding is een wegwerpproduct geworden. Ik geloof dat het belangrijk is dat we mensen laten zien wie je kledingstuk maakt en hoeveel werk erin zit. Op deze manier kunnen mensen hun kleding meer waarde toekennen, zullen ze er beter voor zorgen, het vaker dragen en dus niet zomaar weggooien."

Scott is in 2016 met Sûr Atelier gestart. Het merk werkt samen met mensen met een vluchtelingenachtergrond, om de collecties te creëren. Door hen een platform te bieden, wil Sûr Atelier bijdragen aan hun integratie en zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. Deze makers krijgen ook de website van het merk een prominente plek. Het bedrijf wil middels de kledingwinkel ook een gemeenschap vormen.

Met de collecties mikt Sûr Atelier op kwaliteit, pasvorm en tijdloosheid. Kleding voor de winkel wordt 'on demand' geproduceerd en het merk houdt dan ook geen voorraad aan. Materialen zijn natuurlijk en bestaat voor 85 procent uit deadstock en gecertificeerde stoffen.