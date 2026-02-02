NikeSkims opent pop-ups in Londen en Parijs
Maanden na de langverwachte lancering is de stap naar retail voor NikeSkims een feit, met de lancering van een reeks pop-up experiences als verlengstuk van de merkidentiteit.
De eerste locatie voor een tijdelijke winkel is Selfridges in Londen, waar tot vijf maart een pop-up te vinden is. De winkel biedt een zorgvuldig geselecteerd aanbod van schoenen, kleding en accessoires uit de lente 2026-collectie, geïnspireerd op ‘de moderne ballerina’.
Daarna volgt een pop-up aan de Rue de Turenne tien in Parijs, een experience die geopend is van drie tot acht februari. Het Parijse concept staat in het teken van welzijn, met een programma van evenementen zoals yoga en barre-lessen als fysieke weerspiegeling van de merkidentiteit.
Daarna volgen vergelijkbare tijdelijke experiences in de House of Innovation flagshipstore in Parijs, bij retailers als Dover Street Market en in NikeLab in Le Marais, met een opening op zeven februari.
NikeSkims werd in september 2025 gelanceerd na maandenlange speculatie over een mogelijke samenwerking tussen de sportgigant en het shapewear-label van Kim Kardashian.
Na de onthulling, die volgde op geruchten over productievertragingen, verklaarde het merk zich te richten op de sportervaring van vrouwen. De herdefiniëring van activewear ‘zonder compromissen’ staat hierbij centraal, aldus Kardashian.
De uitrolstrategie van het merk was aanvankelijk onduidelijk. Volgens berichten stond er een wereldwijde uitbreiding gepland voor 2026, gevolgd door het aangaan van wholesale-samenwerkingen. Specifieke data werden echter niet genoemd. De collectie was enkel breed verkrijgbaar via de e-commerce websites en winkellocaties van Nike en Skims.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
