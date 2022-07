No Label opent vijfde eigen winkel in Westfield Mall of the Netherlands

Het Amsterdamse mannenmodemerk No Label heeft een nieuwe winkel geopend in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam.

De nieuwe brandstore is de vijfde fysieke winkel van No Label en markeert de meest recente stap in de evolutie van het merk, zo is te lezen in een persbericht. Het design van de winkel is bedacht door Pepijn Smit van S-P-A-C-E Projects, en het project management and de verdere uitwerking van het interieur is gedaan door Bjorn Rekveld van Retail Interiors.

CEO Peter van Kampen zegt in het persbericht: “Ons eerste doel is Nederland zo goed mogelijk te kunnen servicen. Dat doen we door onze sterke online aanwezigheid te combineren met meer fysieke brand stores. Daarna willen we onze pijlen richten op onder meer Duitsland, België en Scandinavië, waar we online nu al goed verkopen.”

Voor de nieuwe brand store wilden Van Kampen en Creative Director Menco Nieuwenhuis het begrip evolutie uitdrukken. Nieuwenhuis: “Zo'n drie jaar geleden hebben we op collectiegebied een grote omslag gemaakt van 'pakkenmerk' naar 'smart essentials', van hogere kwaliteit tegen competitieve prijzen. Die evolutie zien we terug in de kwaliteit van de online en offline content en vertalen we nu ook door in een fysieke winkel."

No Label is opgericht in oktober 2013, en begon als een bedrijf dat zich vooral richtte op private label. No Label focust zich nu op functionele kleding waamee ze mannen voorzien van basics als chino's, truien of sneakers. No Label heeft ook winkels in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Roosendaal.