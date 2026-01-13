NRF 2026: Vijf tech-startups die het retaillandschap transformeren

De wereldwijde mode-industrie bevindt zich in een transformatieve periode. Deze wordt gekenmerkt door technologische integratie en duurzaamheidsmandaten. De NRF 2026 Innovators Showcase is hierin een cruciale hub voor de nieuwste oplossingen. Het evenement vindt plaats van elf tot dertien januari in het Jacob K. Javits Convention Center. Het zet bedrijven in de schijnwerpers die de kloof tussen creatieve visie en operationele efficiëntie overbruggen.

Hieronder bespreken vijf innovators van de showcase hun rol in de evolutie van de productlevenscyclus in de mode. Dit varieert van AI-native ontwerpactiviteiten tot circulaire infrastructuur.

Heidi Van Dyck, oprichtster & directeur van Athena

Wie bent u?

Athena studio is het eerste AI-native besturingssysteem voor product-to-market teams in de mode. De ambitie is om het ‘Figma-moment’ te introduceren in de ontwikkeling van fysieke producten.

Wat doet u?

Waar AI in modeontwerp zich tot nu toe richtte op creatieve taken, pakt athena studio de andere helft van het werk aan: handmatig proceswerk. We hebben Athena ontwikkeld, de eerste AI product-to-market assistent voor de mode. Deze helpt creatieve teams om zich opnieuw te richten op productontwikkeling in plaats van op procesbeheer.

Athena maakt rechtstreeks verbinding met de tools die teams al gebruiken, zoals PLM's, spreadsheets, Miro-borden, e-mails en chat. Het transformeert al die gefragmenteerde activiteit in één enkel, live en gestructureerd overzicht van de collectie. Ze werkt achter de schermen om de data up-to-date te houden. Als virtuele assistent via chatplatforms zoals Microsoft Teams en Slack houdt ze productteams op schema, signaleert ze fouten en biedt ze vroegtijdig een volledig collectieoverzicht. Geen nieuw platform. Geen procesverandering.

Welk probleem lost u op?

Een nieuwe collectie op de markt brengen voelt altijd een beetje als roulette spelen.

Zelfs modemerken met een omzet van miljarden dollars nemen cruciale productbeslissingen op basis van gefragmenteerde informatie. Deze informatie is verspreid over spreadsheets, chats, e-mails, ontwerpborden en verouderde PLM-systemen. Het resultaat is structurele inefficiëntie. Kijk maar naar de feiten: meer dan vijftig procent van de tijd van creatieve teams gaat op aan procesbeheer in plaats van productcreatie. Ongeveer zeventig procent van de samples die na maanden werk worden ontwikkeld, bereikt de markt nooit. Met producttijdlijnen van meer dan twaalf maanden leiden late beslissingen en datafouten routinematig tot gemiste lanceringen, afprijzingen, luchtvracht en omzetverlies. Dit kost merken elk seizoen miljoenen aan vermijdbare kosten en gemiste omzet.

Athena pakt de hoofdoorzaak aan: het gebrek aan een live, betrouwbare datalaag tijdens de productontwikkeling. Het pakt deze verborgen ‘belasting op creativiteit’ aan door teams vroegtijdig inzicht te geven. Zo worden fouten opgemerkt wanneer ze nog goedkoop zijn om op te lossen, voordat ze de fabrieksvloer bereiken.

Wat kost het?

Athena is momenteel beschikbaar voor zakelijke klanten. Het prijsmodel is afgestemd op teamgrootte, omvang en integraties.

Wat onderscheidt u van andere innovators?

Traditionele bedrijfssoftware is gebouwd om data op te slaan. Athena is gebouwd om processen en besluitvorming te begrijpen.

De meest waardevolle data in de mode is niet het uiteindelijke productrecord, maar het proces en de besluitvorming: wie besloot wat, wanneer, waarom en wat er daarna veranderde. Die contextlaag is nooit vastgelegd, omdat deze zich bevindt in gesprekken, bestanden en tools die niet met elkaar communiceren.

Athena reconstrueert die levende context voortdurend met behulp van AI, zonder teams te dwingen tot nieuwe systemen of rigide workflows. Daarom omschrijven we het vaak als het brengen van een ‘Figma-moment’ in de ontwikkeling van fysieke producten. Het is een fundamenteel nieuwe manier van werken.

Kunt u een (ander) bedrijf op de showcase noemen wiens innovatie u bewondert?

Vody AI. Net zoals Athena bedrijfssoftware heroverweegt – van het simpelweg opslaan van data naar een diepgaand begrip van hoe en wanneer productbeslissingen worden genomen – heroverweegt Vody productontdekking. Ze tillen e-commerce zoekopdrachten verder dan rigide filters naar contextuele intentie. Zo helpen ze klanten te vinden wat ze echt zoeken, of dat nu een ‘Coachella-outfit’ of een ‘Taylor Swift-top’ is. Dat soort contextgedreven denken onderscheidt de volgende generatie e-commerce.

Het team van Slip op NRF 2026 in New York. Credits: NRF.

Tash Grossman, oprichtster en directeur van Slip

Wie bent u?

Wij zijn Slip, een retailtechnologie-innovator die heroverweegt wat er na de transactie gebeurt. Met ons hoofdkantoor in Londen en een wereldwijde operatie helpen we mode- en lifestyle-retailers om de kassabon om te zetten in een digitale, datagedreven ervaring. Deze ervaring verbindt de fysieke winkel met het digitale ecosysteem.

Wat doet u?

Slip levert volledig gepersonaliseerde, interactieve en meetbare digitale kassabonnen via sms, e-mail, WhatsApp of mobiele apps. We bevinden ons op het snijvlak van POS en CRM. We hyperpersonaliseren elke kassabon en optimaliseren deze voor de ‘next-best-action’ van de klant.

Slip werkt naadloos in alle winkels zonder het afrekenproces te verstoren. Het ondersteunt retailers bij het uitbreiden van de klantervaring na de aankoop. Dit gebeurt met productdetails, wasinstructies, retourinformatie, loyaliteitsaanmeldingen en gepersonaliseerde aanbevelingen, direct in de kassabonervaring.

Welk probleem lost u op?

Communicatie na de aankoop levert consequent enkele van de hoogste open-, doorklik- en conversieratio's op van alle berichten die een retailer verstuurt. Toch zijn kassabonnen, een van de meest geopende contactmomenten na de aankoop, grotendeels onbenut gebleven.

Slip benut deze gemiste kans door kassabonnen om te zetten in boeiende, meetbare communicatie na de aankoop. Voor retailers betekent dit het gebruik van een moment dat klanten al belangrijk vinden om service, merkwaarde en hernieuwde betrokkenheid te leveren, in plaats van het te laten eindigen als een statisch aankoopbewijs.

Wat kost het?

Slip werkt op basis van een SaaS-model. De prijsstelling is schaalbaar op basis van transactievolume, markten en functies. De ROI wordt gedreven door extra omzet, CRM-groei en lagere papier- en operationele kosten.

Wat onderscheidt u van andere innovators?

Kassabonnen lijken misschien geen voor de hand liggende plek voor innovatie, maar dat is precies het punt. Ze zijn een van de weinige contactmomenten die elke klant ontvangt, maar ze zijn in decennia nauwelijks veranderd.

Slip ontwricht een universeel, verplicht onderdeel van de retail door het om te vormen tot een modern, digitaal kanaal dat waarde creëert voor zowel retailers als klanten. In plaats van nieuwe technologielagen of frictie toe te voegen, herontwerpen we iets dat al bestaat. We upgraden het stilletjes voor een wereld waar data, ervaring en omnichannel-verbindingen ertoe doen.

Kunt u een (ander) bedrijf op de showcase noemen wiens innovatie u bewondert?

Na eerder dit jaar de New York Fashion Tech Lab met hen te hebben voltooid, bewonderen we Vody voor de manier waarop ze slimmere zoek-, ontdekkings- en gepersonaliseerde winkelervaringen mogelijk maken. Hun werk benadrukt hoe fundamenteel dataverrijking is voor de volgende generatie retailtechnologie en agent-gedreven commerce. Het is gewoon zo logisch!

Het team van NXN Labs op NRF 2026 in New York. Credits: NRF.

Jen Rhi, oprichtster en directeur van NXN Labs

Wie bent u?

NXN Labs, opgericht in 2024 door alumni van Stanford, Microsoft en McKinsey, is een AI-bedrijf dat het Digital Production OS (Operating System) bouwt voor moderne commerce. Met teams in San Francisco en Seoul werken we op het snijvlak van AI-onderzoek van wereldklasse en expertise in het modedomein.

Wat doet u?

NXN Labs bouwt het Digital Production OS voor wereldwijde merken en retailers. Het is een AI-platform dat on-model afbeeldingen, productvideo's en geautomatiseerde productieworkflows genereert. Tegelijkertijd leert het welke visuals converteren door middel van continue A/B-testen.

Welk probleem lost u op?

Retailers opereren nu in een omgeving waar de vraag naar content enorm is toegenomen. Dit komt door de explosie van kanalen, formats en kortere contentlevenscycli. PDP-visuals moeten continu worden vernieuwd, gelokaliseerd voor wereldwijde markten en geoptimaliseerd voor conversie. De meeste teams vertrouwen echter nog steeds op trage, handmatige en gefragmenteerde productieworkflows die merchandising en marketing niet kunnen bijbenen.

NXN Labs pakt dit aan met eigen multimodale diffusiemodellen. Deze genereren fotorealistische visuals vanuit één enkele productafbeelding en automatiseren de volledige downstream-pijplijn. Dit omvat on-brand stylingconsistentie, licht- en posecontroles, compliance, lokalisatie en API-gebaseerde aanvulling.

Wat kost het?

Dat hangt af van het volume: we bieden een on-demand studiomodel waarbij klanten per foto of video betalen. Of een API-integratie waarbij u per API-call betaalt (enterprise-abonnementen beschikbaar).

Wat onderscheidt u van andere innovators?

We zijn geselecteerd als NVIDIA–Korean Government Startup Partner, een erkenning van ons technisch leiderschap. In tegenstelling tot pure AI-tools, combineren we onze eigen GenAI met een menselijke touch van wereldklasse: in-house postproductie en een high-fashion creatief directeur. Zo wordt alles productieklaar geleverd.

Kunt u een (ander) bedrijf op de showcase noemen wiens innovatie u bewondert?

We bewonderen DaVinci Commerce omdat ze AI verder brengen dan geïsoleerde tools en het toepassen op de volledige workflow van commerciële media. Hun focus op het helpen van teams om sneller te werken zonder creatieve intentie te verliezen, weerspiegelt hoe wij geloven dat AI het commerciële en creatieve proces moet versterken.

Brandback tijdens een presentatie op NRF 2026 in New York. Credits: NRF.

Chris Kilin, medeoprichter en directeur van Brandback

Wie bent u?

Wij zijn de intelligentielaag voor moderne commerce. Met Glara.ai vergroten we de productzichtbaarheid op opkomende AI-kanalen. Brandback.ai integreert circulaire wederverkoop in uw D2C-winkel om nieuwe omzet en retentie te ontsluiten. Ons hoofdkantoor is in Berlijn en we ondersteunen tientallen toonaangevende merken in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen.

Wat doet u?

Glara is het Generative Engine Optimization (GEO) platform, speciaal voor e-commerce. We helpen merken hun productzichtbaarheid op AI-gedreven zoekplatforms zoals ChatGPT te vergroten. Brandback stelt retailers in staat om peer-to-peer wederverkoop rechtstreeks in hun online winkels te integreren. Dit stimuleert nieuwe verkopen en klantbetrokkenheid zonder dat ze zich met voorraad of logistiek hoeven bezig te houden.

Welk probleem lost u op?

Modemerken hebben moeite om op te vallen op opkomende AI-zoekmachines en om wederverkoop te integreren zonder operationele rompslomp. Glara levert bruikbare inzichten op product- en categorieniveau voor AI-gedreven ontdekking. Brandback laat retailers met minimale inspanning wederverkoop lanceren. Dit lost de kloof op tussen primaire verkoop en wederverkoop en ontsluit nieuwe inkomstenstromen.

Wat kost het?

Glara biedt transparante, gelaagde prijzen. Starter-abonnementen beginnen bij 99 euro per maand (jaarlijks gefactureerd) voor maximaal twintig producten. Advanced kost 299 euro per maand (jaarlijks gefactureerd) voor maximaal vijftig producten. Voor grotere behoeften zijn er aangepaste Enterprise-abonnementen. De prijsstelling van Brandback omvat een SaaS-vergoeding op basis van klantgrootte, plus een commissie per verkocht item, die wordt gedeeld met de retailer.

Wat onderscheidt u van andere innovators?

Glara is speciaal gebouwd voor e-commerce en levert gedetailleerde, verticaal-specifieke optimalisatie. Brandback onderscheidt zich met zijn unieke ‘toggle’-functie. Hiermee kunnen shoppers de wederverkoopwaarde van een item zien tijdens de eerste aankoop en het bewaren voor toekomstige wederverkoop. Dit verhoogt niet alleen de conversieratio's, maar bouwt ook loyaliteit op de lange termijn op door de primaire en wederverkoop-trajecten met elkaar te verbinden. In combinatie met ons geïntegreerde, peer-to-peer model en snelle Shopify-integratie is deze aanpak uniek in de markt.

Kunt u een (ander) bedrijf op de showcase noemen wiens innovatie u bewondert?

Envive valt ons op. Hun benadering van next-gen commerce sluit nauw aan bij onze overtuiging over de toekomst van commerce: naadloos, AI-gedreven en klantgericht.

Het team van SuperCircle op NRF 2026 in New York. Credits: NRF.

Katherine Volker, senior marketing directeur van SuperCircle

Wie bent u?

SuperCircle is het full-stack, AI-gedreven besturingssysteem dat het einde van de levensduur van textiel op grote schaal beheert. Het helpt retailers om afval om te zetten van een kostenpost naar een bron van inkomsten.

Wat doet u?

Wij bieden de infrastructuur die nodig is om post-consumer en post-industrieel textiel te verzamelen, sorteren en routeren naar de meest winstgevende en verantwoorde volgende levensfase. Dit ondersteunt operationele, financiële en regelgevende doelen in de hele toeleveringsketen van de retail.

Welk probleem lost u op?

Jaarlijks wordt wereldwijd voor bijna 163 miljard Amerikaanse dollar aan onverkochte voorraad weggegooid. Retailers in de Verenigde Staten lijden aanzienlijke verliezen door retouren, verwerkingskosten, beschadigde goederen en onverkoopbare voorraad. Meer dan 85 procent van het textiel belandt op stortplaatsen of in verbrandingsovens. SuperCircle biedt het besturingssysteem dat retailers nodig hebben om waarde te halen uit dit potentiële afval. Tegelijkertijd voldoen ze aan de nieuwe regelgeving voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), die merken verantwoordelijk houdt voor de verwerking aan het einde van de levensduur.

Wat kost het?

SuperCircle werkt op basis van een platformmodel. De prijsstelling is gestructureerd rond volume, implementatieomvang en gebruikte diensten. Voor retailmerken betekent dit een flexibel model dat is ontworpen om herstelwaarde te ontsluiten, afschrijvingen te verminderen en een netto-positieve impact op de winst- en verliesrekening te leveren in plaats van extra kosten.

Wat onderscheidt u van andere innovators?

Nu retailers te maken hebben met krappere marges en stijgende operationele kosten, levert SuperCircle de kritieke digitale en fysieke infrastructuur die nodig is om afvalgerelateerde verliezen te verminderen. Dit zorgt ervoor dat elk geproduceerd textielstuk maximale waarde oplevert.

Onze AI-gedreven sorteermachine verwerkt meer dan vijftig datapunten op kledingstukniveau om een digitale tweeling van elk item te creëren. Dit stelt ons in staat om de staat, materiaalsamenstelling, waardeherstel en andere informatie te evalueren. Zo kunnen we elk item dynamisch toewijzen aan het meest winstgevende volgende-levenspad, zoals vezel-tot-vezel recycling, open-loop recycling, geverifieerde donatie of wederverkoop. We zijn al actief in winkels, distributiecentra en landelijke inruilprogramma's voor klanten. We ondersteunen de circulariteit voor meer dan 75 retailers, waaronder J.Crew, GUESS, Reformation, FIGS en Parachute.

Kunt u een (ander) bedrijf op de showcase noemen wiens innovatie u bewondert?

Het meest opwindende aan de Innovators Showcase is het collectieve momentum. Er zijn hier bedrijven die alles aanpakken, van vraagplanning en supply chain-optimalisatie tot AI-gedreven inzichten en operationele efficiëntie. We bewonderen de hele groep omdat ze de retail duwen naar systemen die slimmer, meer verbonden en duurzamer zijn. Het bevestigt dat betekenisvolle verandering plaatsvindt wanneer innovatie in de hele levenscyclus zichtbaar is.

De Q&A's voor dit artikel zijn schriftelijk afgenomen.