Nu met een skateramp: Vans opent vernieuwde flagshipstore in Londen

Schoenen- en kledingmerk Vans heeft zijn flagshipstore in het Londense West End heropend met een nieuw concept. De winkel aan Oxford Street 214, die in 2019 voor het eerst zijn deuren opende, draait nu volledig om de skateboardcultuur. Een 200 vierkante meter grote skateramp (een helling, red.) is de blikvanger van het interieur, ontworpen door het in Milaan gevestigde architectenbureau Andrea Caputo Studio.

Het concept, dat flexibel gebruik mogelijk maakt, volgt een "radicale benadering van modern winkelontwerp" en implementeert "een strategie die de opslagbehoefte van de winkel met meer dan vijftig procent vermindert, waardoor de commerciële ruimte aanzienlijk toeneemt", aldus het merk, dat onderdeel is van het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation, op donderdag.

Andreas Olsson, die in de zomer van 2023 werd benoemd tot Vice President en General Manager Vans EMEA, lichtte de achtergrond van het nieuwe ontwerp toe: "Toen ik iets meer dan een jaar geleden terugkeerde bij Vans, ontwikkelden we een duidelijke strategie om als merk te evolueren vanuit het perspectief van skateboarden", zei hij in een verklaring. "We moesten bijsturen en ervoor zorgen dat we luisterden naar wat de jeugdcultuur van ons verlangde - zowel op het gebied van producten als ervaringen. Nu, iets meer dan een jaar later, hebben we grote vooruitgang geboekt met het stellen van nieuwe normen voor de richting van het merk, en deze doelstelling is een belangrijke stap in dat traject."

Credits: Foto: Tom D. Morgan

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.DE en is vertaald en bewerkt naar het Nederlands.