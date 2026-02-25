Nu ook kinderkleding: Zalando breidt tweedehandsaanbod uit

De Berlijnse online modewinkel Zalando SE biedt nu ook tweedehands kinderkleding aan. Woensdag kondigde het bedrijf de uitbreiding van zijn tweedehandsaanbod met deze categorie aan in veertien Europese markten.

Veronika Moles, commercieel directeur Kids bij Zalando, licht de stap toe: “Ouders behoren tot onze meest loyale klanten en kopen bijzonder regelmatig bij ons”, verklaart ze in een verklaring. “Zij zoeken kwaliteit en willen geen tijd verliezen. Wij helpen hen om ruimte in de kledingkast te maken en alle modebehoeften van het gezin op één plek te vervullen – of het nu nieuw of tweedehands is.”

Als onderdeel van de nieuwe service kunnen klanten volgens Zalando ‘licht gedragen’ kinderkleding opsturen en ontvangen daarvoor een tegoedbon die voor het hele assortiment geldt. De artikelen worden vervolgens ‘met de hand gecontroleerd’ en opnieuw op het platform aangeboden.

Het bedrijf benadrukt het gemak van de procedure: “Kinderkleding past vaak maar voor korte tijd, maar ouders hebben in het dagelijks leven vaak geen tijd voor particuliere doorverkoop”, staat in een verklaring. “Hier speelt het nieuwe aanbod op in: Ouders kunnen bij Zalando gekochte artikelen direct inruilen zonder eigen foto's, langdurige prijsonderhandelingen of verzendkosten.”

De e-commercespecialist wijst bovendien op de positieve ontwikkeling van de gehele tweedehandsactiviteit. “Het verkoopvolume is onlangs verdubbeld”, verklaart het bedrijf. Tot 50 procent van alle tweedehands artikelen wordt al binnen 24 uur na plaatsing online verkocht. Bij premiummerken is dit aandeel zelfs 90 procent.