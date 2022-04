Nudie Jeans opent eerste reparatiepunt in Benelux in Groningse winkel Ebb18

Het Zweedse Nudie Jeans opent een reparatiepunt in de Groningse denimwinkel Ebb18, zo meldt Nudie Jeans op hun website. De samenwerking markeert het eerste ‘Repair Partnership’ dat Nudie Jeans afsluit binnen de Benelux.

Bij de nieuwe reparatieservice in Ebb18 kan de consument zijn Nudie Jeans spijkerbroek gratis laten repareren. Ook wordt hen bij inleveren van een oud paar Nudie Jeans een korting van twintig procent aangeboden op aanschaf van een nieuw paar jeans van het Zweedse merk. Daarnaast gaat Ebb18 een selectie aan tweedehands Nudie Jeans aanbieden. Ook jeans die bijvoorbeeld door fabrieksfoutjes niet helemaal volgens oorspronkelijk design tot uiting zijn gekomen, worden hier te koop aangeboden.

Denimwinkel Ebb18 is in Groningen actief sinds 1979 en verkoopt een breed scala aan jeansmerken waaronder Carhartt, Levi’s en Lee’s. Op hun website deelt Nudie Jeans over de Nederlandse retailer: ‘’Hun passie voor alles dat gerelateerd is aan indigo en denim, hun toewijding en het feit dat ze een onafhankelijke winkel zijn maakt Ebb18 voor ons tot een perfecte match.’’

Hoewel de service momenteel al beschikbaar is, zal morgen de officiële lanceringsdag van het initiatief plaatsvinden, aldus Ebb18.

De Nederlandse markt was een van de eerste markten waar Nudie Jeans groot werd. In 2017 werd de eerste Nederlandse Nudie Jeans winkel geopend met een wereldwijde primeur: een hoek waar vintage Nudie Jeans verkocht werden. Inmiddels worden in veel Nudie Jeans winkels wereldwijd tweedehands en reperatiediensten aangeboden. Daarnaast ging het merk om het bereik van hun reperatiediensten te vergroten samenwerkingen aan met onafhankelijke retailers, waarvan Ebb18 er nu een is.

Het merk staat bekend om zijn zogeheten ‘dry’ jeans waarbij de jeans tijdens productie niet met water gebleekt of gewassen worden. Daarnaast raadde het merk ook consumenten aan om de jeans niet te wassen.

Een ander modemerk dat onlangs een repair service introduceerde was het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda. Afgelopen week opende zij hun eerste reparatieservice voor kleding in Amsterdam. Deze nieuwe ‘Blauw Repair-dienst’ vond zijn onderkomen in de Scotch & Soda winkel aan de Berenstraat in Amsterdam, die door middel van een nieuw design nu geheel gewijd is aan het sublabel Amsterdams Blauw. De Scotch & Soda repairdienst is opgezet in samenwerking met Makers Unite, een Amsterdams textielbedrijf dat zich focust op het bieden van werkgelegenheid aan mensen met migratieachtergrond.

Beeld: Nudie Jeans