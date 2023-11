Ogér verkrijgt franchiserecht Loro Piana, opent winkel in P.C. Hooftstraat

Ogér heeft het franchiserecht verkregen om het Italiaanse merk Loro Piana in Nederland te voeren. De fashionretailer heeft een dubbel winkelpand gehuurd in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, waarmee het partnerschap op korte termijn zichtbaarheid krijgt. Eind januari 2024 opent hier namelijk een monobrandstore van Loro Piana, naast de reeds bestaande winkel van Ogér.

Het winkelpand heeft een oppervlakte van in totaal 380 vierkante meter, zo is te lezen op Vastgoedmarkt. De winkel van Loro Piana moet ‘een flagshipstore worden voor de Benelux’, schrijft Ogér op LinkedIn, waar zowel de mannen- als de vrouwencollecties van het merk worden gevoerd.

Loro Piana is opgericht in 1924 door Franco Pietro Loro Piana. Het merk is gespecialiseerd is in kleding en textielproducten, zoals dekens en kussens, en claimt de grootste kasjmierfabrikant ter wereld te zijn. Het bedrijf is nu grotendeels eigendom van de luxegroep LVMH. Loro Piana heeft 136 winkels in eigen beheer verdeeld over Europa, Noord-Amerika, Midden-Oosten, China en Zuid-Korea. Het merk is ook verkrijgbaar bij Ogér.

De winkel van Loro Piana in de P.C. Hooftstraat zal, na een grondige verbouwing, eind januari 2024 zijn deuren openen naast de winkel van Ogér.