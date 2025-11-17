OLYMP opent webshop voor Italië

Kledingleverancier Olymp Bezner KG breidt de internationale e-commerce-aanwezigheid verder uit. De overhemdenspecialist meldt maandag de opening van een eigen webshop voor de Italiaanse markt.

Na eerdere lanceringen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk beschikt het bedrijf nu over acht digitale landenshops. Het nieuwe Italiaanse platform is beschikbaar in het Italiaans, Duits en Engels, met ondersteuning voor diverse betaalmethoden. De verzending verloopt via het eigen logistieke centrum in Bietigheim-Bissingen.

De ‘digitale flagshipstore met zijn unieke mogelijkheden voor merk- en productpresentatie’ vormt voortaan ‘ook in Italië het centrale medium voor merkcommunicatie’, aldus de kledingleverancier.

Kai Graf, binnen de directie van Olymp verantwoordelijk voor verkoop, licht de verdere groeiplannen voor de Italiaanse markt toe. “Het modebewuste Italië is voor ons een spannende exportmarkt”, stelt hij. “De dekking in Noord-Italië, van Zuid-Tirol via het Aostadal tot aan Ligurië, verloopt al vakkundig via onze gevestigde handelspartners. Deze succesvolle samenwerking krijgt een vervolg, met een uitbreiding van de vakhandelsverkoop naar regio’s in Midden- en Zuid-Italië.”