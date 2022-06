Omzet in detailhandel kleding stijgt relatief sterk in mei: ruim 15 procent

De detailhandel heeft afgelopen mei bijna 0,7 procent meer omgezet dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. De omzet van de kledingsector groeide hier tegenover een stuk sterker, met 15,7 procent. Bij schoenen en lederwaren was er sprake van een stijging van 14,2 procent.

Online is er in de algehele retailsector minder omgezet dan een jaar eerder: de e-commerce uitgaven lagen in mei 8,4 procent lager dan in 2021. Wanneer er wordt gekeken naar enkel modeartikelen is er online wel meer omgezet, namelijk 16,9 procent. In april was er bij de online verkoop van mode artikelen nog sprake van 7,99 procent minder omzet dan in het voorgaande jaar.

Deze omzetcijfers zijn gecorrigeerd op basis van de koopdagen in mei, aangezien op sommige dagen meer verkocht wordt dan andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet slechts 0,1 procent hoger dan in mei 2021.