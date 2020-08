Ondernemen in de crisistijd: About. Lifestyle for men

Een crisis vraagt om doorzettingsvermogen, en steeds meer ondernemers in de modebranche bewijzen hun veerkrachtigheid en creativiteit door hun weg te banen door een periode vol tegenslagen. Zo ook kledingwinkel About. Lifestyle for men: de herenmode winkel heeft de Dutch Customer Experience Award 2020 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door modeagentschap Goodbrandz. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in duurzame merken, deelt sinds 2012 deze prijs uit aan retailers die met hun winkelconcept uitblinken in authenticiteit en duurzaamheid. FashionUnited spreekt Oprichter Randy Hoogeweegen over zijn award, zijn ervaring met de crisis en hoe hij naar de toekomst kijkt.

Hoe hebben jullie de coronacrisis ervaren?

“De afgelopen paar maanden zijn heel pittig voor ons geweest. Onze winkels zijn afhankelijk van lokale mensen en veel toeristen, en die waren er opeens een stuk minder. Maar we zijn vanaf dag één in 2015, het moment dat About. Lifestyle for men werd opgericht, al bezig met het opbouwen van een trouw klantennetwerk — en dat had in deze crisis zijn vruchten afgeworpen. De groei is wat afgezwakt, maar niet heel veel. Door ons trouwe fanbase werden we gesteund en hebben we het niet te moeilijk gehad.”

Hoe hebben jullie je aangepast tijdens de intelligente lockdown?

“We hebben veel gebruik gemaakt van social media om contact te blijven houden met onze klanten. Toen onze winkels moesten sluiten hebben we veel personal shopping afspraken gehad, waarbij afstand houden mogelijk was. Kleding online kopen kon bijvoorbeeld via Instagram. Bij een normale webshop klikt een klant op het kledingstuk dat hij wil kopen en ontvangt het de volgende dag in huis, wij deden ons best om via onze socials hier en daar ook wat stijladvies te geven. Daarnaast hebben we heel wat cadeaubonnen verkocht. Op die manier lukte het ons om ons hoofd boven water te houden.”

Wat maakt jullie winkel uniek?

“Ik ben deze winkel gestart in 2015 met behulp van crowdfunding. Ik had ongeveer 120 investeerders die een klein bedrag hadden geïnvesteerd dat uitkwam op zeventien duizend euro. Mijn tweede winkel, die ik beheer samen met goede vriend en zakenpartner Koen van Meersbergen, heb ik ook door middel van crowdfunding gedaan, dat leverde uiteindelijk honderdduizend euro op. Daardoor ben ik echt vanaf de eerste dag verbonden met mijn klanten: door hen heb ik deze winkels op kunnen bouwen.”

“De ervaring van onze winkel staat erg hoog bij ons in het vaandel. De naam verklapt het al: About. Lifestyle for men is alleen voor mannen, en wij weten wat ze nodig hebben. Een kop koffie bij binnenkomst, tafeltennis, een beamer met sfeerbeelden maar vooral: aandacht voor wie zij zijn als persoon. We hebben niet elke vierkante meter volgestopt met kleding, maar geven onze klanten de tijd en ruimte om te kletsen en winkelen. Mannen komen daarom ook vaak voor gericht mode advies: voordat ze naar een bruiloft of festival gaan, bijvoorbeeld. We zijn een gemeenschap aan het opbouwen, dat maakt ons uniek.”

Hebben jullie nog plannen voor de toekomst?

“We zijn momenteel onze eerste eigen kledinglijn aan het ontwikkelen. Dat is best spannend, maar ik denk dat het een logische stap is. Na vijf jaar kunnen we onze klanten wel inschatten — we hebben hun koopgedrag bestudeerd en zo opgemerkt welke kledingstukken het vaak goed doen. Daar hebben we onze ontwerpen op gebaseerd en zo zijn onze eigen kledingstukken ontstaan. Het belangrijkste is dat we kleding maken die we zelf ook zouden willen aantrekken.

Met de huidige ontwikkelingen in de modebranche ontkom je niet aan het rekening houden met duurzaamheid: gelukkig is het aanbod daarin wel gigantisch. Wij passen ons daar op aan, maar duurzaamheid is niet per se de boodschap van onze winkel. Het belangrijkste is dat we ons blijven ontwikkelen. We hebben het zwaar gehad, dus voor nu is het belangrijk dat we gezond het nieuwe jaar in gaan.”

Beeld: About. Lifestyle for men