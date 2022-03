Onderzoek: 1,5 miljoen Nederlanders kopen online tweedehands kleding

Het online shoppen van tweedehandskleding wint aan populariteit. Afgelopen jaar kocht 11 procent van de Nederlanders minstens één keer tweedehands kleding via een online platform. Dit komt neer op ruim anderhalf miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van data science-specialist AnalitiQs en onderzoeksbureau No Ties onder ruim 1.600 Nederlanders.

Ruim drie miljoen mensen (22 procent van de Nederlanders) is van plan om in de toekomst online tweedehands kleding te gaan kopen, zo valt te lezen in het onderzoeksrapport. Dit zou een verdubbeling van de markt betekenen. Vrouwen kochten met 16 procent vaker tweedehands kleding via online platformen, tegenover 7 procent van de mannen afgelopen jaar. Verder blijkt dat hoger opgeleiden vaker online tweedehands kleding kopen dan lager opgeleiden en jongeren vaker dan oudere leeftijdsgroepen.

Marktplaats en Vinted zijn veruit de bekendste online platformen die tweedehands kleding verkopen. Respectievelijk 77 en 70 procent van de respondenten is hiermee bekend. De top vijf wordt gecomplementeerd door eBay (41 procent), Facebook Marketplace (31 procent) en Etsy (22 procent). Eén op de zes van de respondenten is bekend met Zalando Pre-Owned (17 procent). Platformen die zich richten op designer- en luxe tweedehandsmode, zoals The Next Closet, Miinto en Designer Vintage, zijn aanzienlijk minder bekend bij het grote publiek.