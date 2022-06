Onderzoek: Gros werknemers met onregelmatige werktijden durft gevolgen werkrooster niet aan te kaarten

Driekwart van flexibele werknemers kampt met inefficiënte werkroosters en een meerderheid van de werknemers met onregelmatige werktijden durft de (gezondheids)problemen als gevolg van deze werkroosters niet aan te kaarten bij hun werkgever of manager. Dit blijkt uit een onderzoek van Quinyx, een bedrijf dat zich specialiseert in workforce management oplossingen. Slechts 46 procent van de ondervraagden zegt dat ze met hun werkgever durven te praten over de invloed die werkgerelateerde stress heeft op de gezondheid, zo blijkt uit het State of The Deskless Workforce Onderzoek van Quinx.

Tijdens het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Pollfish in opdracht van Quinx, werden 10.500 uurloners van achttien jaar en ouder uit tien verschillende landen ondervraagd, waarvan 1.502 Nederlanders, zo is te lezen in een persbericht. Respondenten zijn onder andere werkzaam in de zorg, logistiek, detailhandel en horeca.

Driekwart van de medewerkers met flexibele werktijden ervaart problemen met werkroosters door een slechte planning, uitval van personeel of onvoldoende zicht op de benodigde bezetting. Vooral de onderbezetting op de werkvloer is een groot probleem voor 33 procent van de ondervraagden. Dit heeft gevolgen voor de mentale gezondheid van werknemers, zo blijkt uit het persbericht. Onderbezetting leidt bij meer dan de helft (55 procent) van de werknemers tot stress op de werkvloer. Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat het resulteert in langere wachttijden en 30 procent is van mening dat het ook leidt tot een slechtere dienstverlening naar klanten.

“Wie personeel wil behouden, moet zorgen voor goede werkomstandigheden", meldt Maarten de Boo, Vice President bij Quinyx in het persbericht. "Een fijne werksfeer met een cultuur van onderling vertrouwen is daar onderdeel van. Daarnaast is het cruciaal om te luisteren naar personeel en waardering te uiten. Vraag om feedback en ga hier vervolgens actief mee aan de slag. Ook technologie kan helpen bij het verhogen van de betrokkenheid, autonomie en tevredenheid van werknemers. Bijvoorbeeld doordat software automatisch rekening houdt met voorkeuren en wensen van personeel." Hiermee voorkom je volgens hem niet alleen onder- of overbezetting, maar ook stress op de werkvloer, waardoor je uiteindelijk meer betrokken personeel hebt, dat langer productief blijft.