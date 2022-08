Onderzoek: Sociale media inspireren derde van Nederlanders en Belgen tot aankoop

Ongeveer een derde van de Nederlanders en Belgen koopt producten nadat ze deze op sociale media hebben gezien. Dit blijkt uit het nieuwste Shopping Pulse onderzoek van Klarna, naar de winkelgewoonten van consumenten wereldwijd. Ruim de helft van hen koopt producten rechtstreeks via social media.

Respectievelijk 33 en dertig procent van de Nederlanders en Belgen kochten in de afgelopen drie maanden een product nadat ze dit op sociale media zagen. Het direct aankopen van producten via sociale media werd door nagenoeg de helft van de consumenten gedaan (vijftig procent van de Nederlanders tegenover 53 procent van de Belgen).

Op deze sociale media hebben retailers wereldwijd een relatief grotere impact dan influencers. Echter is Nederland hierop een uitzondering. Slechts 35 procent van de Nederlanders volgt en koopt van retailers, tegenover een percentage van 42 procent met betrekking tot influencers. In België ligt deze vergelijking meer in balans: 31 van de consumenten volgt en koopt een product van retailers, tegenover 32 procent influencers.

Ook onder Gen Z oefenen influencers overigens een relatief grotere impact uit dan retailers, terwijl het tegenovergestelde het geval is voor de oudere generaties. De social media pagina's van merken worden het meest gevolgd en gebruikt in zowel Nederland als België (respectievelijk 51 en 56 procent).

Facebook is nog relatief populair onder de babyboomers (tussen 58 en 76 jaar) en Generatie X (tussen 42 en 57 jaar). In Nederland gebruikte 61 procent van de babyboomers en 57 procent van Gen X Facebook voor het kopen van een product. In België was dit respectievelijk zelfs 78 en 67 procent.

Voor de millennials en Gen Z is Instagram het populairst. In totaal 51 procent van de Nederlandse en 65 procent van de Belgische millennials kochten iets via Instagram. Voor Gen Z lagen deze aantallen in Nederland en België op respectievelijk 61 en 65 procent.

Hoewel de populariteit van TikTok groeit, werd Instagram ook onder de jongere generaties relatief nog meer gebruikt. Respectievelijk 24 en vijftig procent van de Nederlandse millennials en Gen Z en 28 en 37 procent van de Belgische millennials en Gen Z gebruikten volgens het onderzoek TikTok.

In Nederland is het gebruik van TikTok voor het doen van aankopen onder babyboomers populairder dan in België: zeven procent van de Nederlandse babyboomers deden aankopen via TikTok, tegenover minder één procent van de Belgische babyboomers. Onder generatie X wordt TikTok in Nederland en België iets meer gebruikt, de percentages liggen hier respectievelijk op zestien en negentien procent.