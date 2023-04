Onderzoek ThredUp wijst uit: Wereldwijde tweedehandsmarkt bereikt 350 miljard dollar in 2027

De wereldwijde tweedehandsmarkt zal in 2027 naar verwachting van Amerikaans tweedehandsplatform ThredUp 350 miljard dollar (319,6 miljard euro) waard zijn. Die bevinding presenteert het bedrijf in hun laatste resale rapport. In het rapport worden marktgegevens beschreven die GlobalData voor ThredUp verzamelde over de tweedehandsmarkt in het afgelopen jaar. Op basis daarvan zijn verwachtingen opgesteld voor de komende jaren.

De verwachting is dat de resale markt in de periode tot 2027 negen keer harder zal groeien dan de algehele detailhandel voor kleding. In 2022 groeide de resale markt al vijf keer zo hard dan de algemene kledingsector. Voor 2023 verwacht ThredUp dat de resale markt met 26 procent zal groeien. In 2024 zal de groei naar verwachting nog verder toenemen, tot 33 procent.

Het aantal retailers die een resale optie aanbieden groeide in 2022 drie en een half keer, van 36 in 2021 naar 124 in 2022. Detailhandelaren zien duurzaamheid, inkomsten en merkentrouw als de grootste voordelen van doorverkoop.

37 procent van de consumenten besteedde in 2022 een groter aandeel van hun kledinguitgaven aan tweedehands dan in 2021. Meer dan de helft van hen (63 procent) deed dit om te besparen in tijden van inflatie.

Vooral onder Gen Z is tweedehands kopen populair. Onder hen overweegt 82 procent de doorverkoopwaarde van kleding voor een aankoop. Ruim veertig procent zou de aankoop niet doen wanneer een kledingstuk geen goede doorverkoopwaarde heeft. 64 procent zoekt voor een nieuwe aankoop überhaupt eerst naar een tweedehands versie van het product.