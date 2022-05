Online platform Otto opent fysieke showroom in Oostenrijk om e-commerce te introduceren bij nieuw publiek

Het online platform Otto opent deze vrijdag een fysieke showroom in het Oostenrijkse Gerasdorf, in de buurt van Wenen, zo vermeldt RetailTrends. Bezoekers kunnen hier producten bestellen via een tablet of via hun smartphone, met de hulp van showroom medewerkers waar nodig.

Otto hoopt op deze manier e-commerce te introduceren bij een publiek dat zich nog niet helemaal comfortabel voelt bij het online winkelen, aldus een woordvoerder van Otto aan RetailTrends. Het bedrijf begon oorspronkelijk met verkoop via catalogussen die huis aan huis werden geleverd, in 1949. In 1995 begon Otto met internetverkoop, toen het Duitse Otto.de online ging.

De opening van de showroom vindt tevens plaats naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van de Oostenrijkse tak van Otto, aldus Retailtrends.