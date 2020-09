Opmerkelijk: Decathlon test met eerste outlet op slechts enkele vierkante meters

Het Franse sportmerk Decathlon opent in Roubaix (Noord-Frankrijk) zijn eerste outlet. De sportwinkel heeft duizenden filialen wereldwijd, waarvan 21 in Nederland en 38 in België. De outlet, genaamd ‘Mon petit Decat’ (Mijn kleine Decathlon) is open tijdens een beperkte testperiode tot 28 februari 2021.

Decathlon kiest voor een container

Geen grote ruimte voor deze eerste Decathlon outlet maar een container van enkele vierkante meters waar klanten sinds vorige week terecht kunnen om sportartikelen te kopen, sportcurussen te volgen, maar ook voor kleine kledingreparaties- of aanpassingen.

Mathilde Roche, projectmanager Impact Generation bij Decathlon, zegt over de opening van deze ruimte: “Dit project maakt deel uit van een proces om bij te dragen aan de uitdagingen van de regio Roubaix. Het doel is tweeledig: een nauwe band creëren met lokale actoren door bij te dragen aan het lokale netwerk en tegemoetkomen aan de vraag van de bewoners door hen kwaliteitsproducten aan te bieden tegen een zeer competitieve prijs en door hen unieke diensten aan te bieden.” Roche geeft ook aan dat het productaanbod elke veertien dagen per thema zal veranderen, zodat het zich aanpast aan de actualiteit. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan thema’s als ‘Terug naar school’, ‘100% dans’ of ‘100% tennis.

Franck Verschelle, voorzitter van Advantail (de beheerder van de ruimte van de outlet), is erg blij om de eerste outletruimte van het Franse sportmerk te verwelkomen. Hij voegt eraan toe: “Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat wij ons sportkledingaanbod kunnen uitbreiden en een breed assortiment kunnen aanbieden, aangezien de collecties elke twee weken veranderen. We willen van L’Usine Roubaix een vaandeldrager maken voor de circulaire economie, dus deze komst betekent veel voor ons. De diensten die Decathlon aanbiedt zoals kleine kledingreparatie- en aanpassingen passen perfect bij deze dynamiek en weerspiegelen onze gemeenschappelijke wens als eco-verantwoordelijke spelers ”.

Beeld: Advantail