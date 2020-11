Oproep crisisteam veiligheidsregio: blijf weg uit Rotterdamse binnenstad

De Rotterdamse veiligheidsregio roept mensen op om weg te blijven uit het centrum van de stad, dat meldt teletekst in een nieuwsbericht. Door Black Friday en Sinterklaas is het te druk in de stad: er staan rijen voor de winkels tot zestig meter lang.

Volgens de veiligheidsregio kan de drukte leiden tot meer corona besmettingen. Als uiterste regel kan de veiligheidsregio bepalen dat de winkels moeten sluiten. Pieter Bas Simons, woordvoerder van de gemeente Rotterdam, legt telefonisch aan FashionUnited uit waarom ze mensen oproepen om niet naar de binnenstad te komen: “We zien langzamerhand steeds meer drukte ontstaan en erg lange rijen voor winkels. Het is niet zozeer dat we zien dat mensen zich niet aan de corona regels houden, maar we zien het wel te druk worden.”

In de stad staan stewards in de drukke gedeelten die mensen adviseren om alternatieve routes te nemen en borden waarschuwen passanten dat ze afstand moeten houden. “We kunnen nu beter zorgen dat het niet te druk wordt, voordat we strengere maatregelen moeten nemen waar niemand zin in heeft,” aldus Simons.

Beeld: Aygin Kolaei for FashionUnited, Twitter gemeente Rotterdam