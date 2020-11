Otrium bekroond tot snelst groeiend technologisch bedrijf door Deloitte Fast 50

Otrium, de online marktplaats voor eind-van-het-seizoen mode, is door Deloitte Fast 50 bekroond tot de snelst groeiende technologische bedrijf in Nederland, dat meldt de organisatie in een persbericht. De awards rangschikken de besten van de technologiesector en erkennen de bedrijven die de afgelopen vier jaar een uitzonderlijke omzetgroei hebben laten zien.

De Deloitte Fast 50-ranglijst bevat zowel private als beursgenoteerde technologiebedrijven die hebben aangetoond innovatieve strategieën, degelijke managementpraktijken en marktvisie te hebben die van hen de snelgroeiende leiders te maken.

Otrium is in 2016 opgericht door Milan Daniels en Max Klijnstra, als poging om een digitale oplossing te bieden aan de enorme hoeveelheden niet verkochte kleding uit de mode industrie. Het bedrijf wil dit oplossen door vraag en aanbod van bestaande onverkochte seizoensvoorraad op elkaar af te stemmen. In 2019 werd Otrium gehonoreerd in de Rising Star-categorie, waarmee de meest veelbelovende opkomende bedrijven worden erkend die minder dan 4 jaar actief zijn.

Milan Daniels reageert enthousiast op het nieuws: “We zijn vereerd dat we op deze manier worden erkend. Temeer omdat er in Nederland zoveel bijzondere bedrijven in opkomst zijn. Het is een spannende tijd en het is nog maar het begin - we zijn op een missie om designermerken technisch in staat te stellen om ervoor te zorgen dat elk kledingstuk wordt gedragen. Er is nog veel werk aan de winkel.”

Beeld: via Otrium