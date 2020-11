Overeenkomst bereikt voor nieuwe Retail en Non-Food cao

Op dinsdag 17 november is er een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao Retail Non-Food, met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022, zo meldt INretail in een persbericht. Bij groen licht van de achterbannen geldt de overeenkomst voor ruim 170.000 werknemers. De cao Retail Non-Food is een cao in de detailhandel voor mode-, schoenen-, sport-, woonwinkels - en tuincentra en juweliers, parfumerieën, warenhuizen en enkele ketens in non-food branches.

“De door CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU Werknemers met werkgevers gemaakte afspraken doen recht aan de economische situatie en vooruitzichten de komende jaren. Ondanks dat veel bedrijven het zwaar hebben, worden de schaallonen tijdens de cao looptijd twee keer per jaar verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt,” aldus het persbericht.

Het proces was afgelopen zomer in start gezet, toen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers informeel gevraagd werden naar de wens om tot een nieuwe cao te komen. Daaruit bleek dat cao-partijen de voorkeur gaven aan directe aansluiting op de huidige cao boven langdurige onderhandlingen. “De coronacrisis creëert andere prioriteiten. Als sectorvertegenwoordigers kunnen we ons geen slepende discussies veroorloven. Daarom was er van beide zijden bereidheid om met een beperkte wensenlijst zaken te doen”, stellen de onderhandelaars. Het proces verliep daarmee anders dan gebruikelijk.

De cao partijen gaan na het verkrijgen van akkoord van de achterbannen een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat partijen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kunnen voorkomen. In Nederland is dit jaar tot nu toe zo’n 40% van de potentieel te sluiten cao’s met een handtekening beklonken.

