Overzicht: deze Nederlandse Takko Fashion-winkels openden in 2026 hun deuren

Takko Fashion heeft in 2026 tot dusver twaalf nieuwe winkels geopend in Nederland en zet daarmee de uitbreiding van zijn Nederlandse winkelnetwerk voort. Volgens de modeketen worden alle nieuwe vestigingen ingericht volgens het vernieuwde winkelconcept en beschikken zij over dezelfde omnichannel diensten, waaronder Click & Collect en het loyaliteitsprogramma Takko Friends, zo bevestigt een woordvoerder van de modeketen aan FashionUnited.

In de eerste helft van het boekjaar 2026/2027 (1 februari tot en met 31 juli) opende Takko Fashion tien nieuwe winkels in Nederland. Daar kwamen in januari al twee nieuwe vestigingen bij in Almere en Gorinchem. Daarmee staat de teller dit kalenderjaar op twaalf nieuwe winkels.

Winkelconcept

Alle nieuwe winkels worden volgens Takko ingericht met een modern winkelconcept, met onder meer lichtgekleurde inrichtingselementen en ruime paskamers met een loungegedeelte. De retailer hanteert in alle vestigingen hetzelfde winkelconcept, kernassortiment en dezelfde belangrijkste diensten. De indeling en omvang van de winkels verschillen afhankelijk van de locatie.

Ook op digitaal vlak zijn de nieuwe vestigingen gelijk ingericht. Alle nieuwe winkels bieden Click & Collect aan en zijn gekoppeld aan het loyaliteitsprogramma Takko Friends. Punten die klanten via de Takko Friends-app sparen, kunnen in alle Nederlandse Takko-winkels worden ingewisseld.

De retailer kondigde eerder aan dit boekjaar vijftien nieuwe winkels in Nederland te willen openen. Naast de reeds aangekondigde vestiging aan de Wenenpromenade 62-64 in Utrecht, die naar verwachting in september opent, volgen later dit boekjaar meer winkelopeningen. Over de locaties doet Takko Fashion op dit moment nog geen mededelingen.

De winkelopeningen in 2026 betreffen: