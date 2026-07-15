Pádel Nuestro breidt uit naar het Verenigd Koninkrijk met een winkel in Manchester

Madrid – De Spaanse sportmultinational Pádel Nuestro breidt zijn commerciële aanwezigheid verder uit. Eind mei opende het bedrijf zijn nieuwe flagshipstore in Barcelona. Deze winkel is een perfect voorbeeld van de strategie van het bedrijf voor het fysieke kanaal. De focus ligt op ‘beleving’ als basis voor de winkelervaring voor de groeiende klantengemeenschap. Dit concept wordt ook toegepast in de nieuwe winkel in Manchester, de eerste van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Pádel Nuestro is opgericht in 2009 in de Spaanse plaats Alcantarilla door het ondernemerstrio Isabel Cancho, José Ignacio Simón en Pascual López. Het bedrijf startte als specialist in de padelwereld. Hoewel de focus op dit sportsegment blijft, is de commerciële activiteit aanzienlijk gegroeid. Na de consolidatie in het digitale landschap als een toonaangevend platform voor padelliefhebbers, begon het bedrijf met een eerste offensief in de fysieke retail. Een beslissende stap was de opening van de eerste winkel in Madrid in januari 2014. Met deze vestiging overschreed het bedrijf de zes winkels in Spanje. Dit was het resultaat van de eerste fase van een groei- en expansieplan. Een nieuwe mijlpaal volgde in februari 2016 met de aankondiging van de eerste internationale winkel in Madeira. Hierna volgden snel nieuwe openingen in Spanje, Portugal, Andorra, België, Italië, Nederland, Zweden, Chili, Paraguay en Dubai. Eind 2021 had Pádel Nuestro 70 winkels.

Winkel van Pádel Nuestro in Manchester (Verenigd Koninkrijk). Credits: Pádel Nuestro.

Om deze expansie te versnellen en het bedrijf als wereldleider in de padelmarkt te versterken, werd Pádel Nuestro in augustus 2021 overgenomen door de investeringsholding Backspin Capital Investments. Deze holding is van Íñigo Colomina, oprichter en directeur van GTAK Capital, een Spaanse investeringsbank gespecialiseerd in M&A, kapitaalwerving en investeringen in snelgroeiende bedrijven. De bank heeft momenteel investeringen in bedrijven als Playtomic, Trainingym en La Fábrica de Camisas. De overname van Pádel Nuestro leidde tot de aanstelling van Colomina als nieuwe CEO. Emilio Colomina, eveneens partner bij Backspin Capital Investments en GTAK Capital, werd operationeel directeur. Alfredo Nicolás, partner bij Backspin, werd directeur van de Propadelgroup-divisie, waaronder de eigen merken van Pádel Nuestro zoals Siux en Vision vallen. Onder eigendom van Backspin breidde de nieuw gevormde Grupo Pádel Nuestro in december 2021 zijn portfolio uit met de overname van de Madrileense groep Definetely Time2Padel, eigenaar van de online handelsplatformen Time2Padel en Padelmanía, evenals het merk Mystica.

Na een hernieuwde focus op offline groei en de introductie van een nieuwe huisstijl, kondigde de Belgische participatiemaatschappij Ergon Capital Partners — in juni 2023 omgedoopt tot Apheon — in juli 2022 de overname van een meerderheidsbelang in Grupo Pádel Nuestro aan. De transactie, bestaande uit een kapitaalverhoging en de aankoop van aandelen, werd ondersteund door nieuwe investeringen van Colomina, de rest van het managementteam en de Spaanse investeringsbeheerder Inveready. Dit leidde ook tot een herschikking in de directie van Pádel Nuestro. Het bedrijf kwam onder leiding van Rafael Martínez-Avial, met Íñigo Colomina als uitvoerend voorzitter.

Als laatste update over de eigendomsstructuur, zonder wijzigingen in de aandelen van de investeringspartners, werd in april 2024 een herstructurering van het bedrijf gemeld. De vennootschap Pádel Nuestro werd ontbonden en Grupo Pádel XXI werd opgericht als de nieuwe hoofdmaatschappij van de groep. Deze is volledig in handen van de vennootschap Topco Padel, voorgezeten door Íñigo Colomina en met Pablo Álvarez als vicevoorzitter, die Apheon vertegenwoordigt. Na de toetreding van Apheon werd bevestigd dat geen van de drie oorspronkelijke oprichters nog betrokken was.

Met de focus op beleving

Met Sascha Beyer als directeur sinds maart 2024, komen we aan in het heden. Afgelopen mei opende het bedrijf de deuren van zijn nieuwe flagshipstore in Barcelona. De vestiging van 300 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, bevindt zich aan de Rossellóstraat 257. Bij de opening waren prominenten aanwezig zoals Agustin Tapia, de nummer één op de wereldranglijst padel, en Felipe Ródenas, voorzitter van de Catalaanse Padelfederatie. Meer dan 300 sportliefhebbers woonden het evenement bij.

Winkel van Pádel Nuestro in Manchester (Verenigd Koninkrijk). Credits: Pádel Nuestro.

De opening in Barcelona is onderdeel van het expansieplan van Pádel Nuestro. Met deze routekaart wil het Spaanse bedrijf zijn aanwezigheid in Spanje en op strategische internationale markten verder uitbreiden. De opening in Barcelona is meer dan zomaar een nieuwe winkel; het onthult de strategie gericht op ‘beleving’. Hiermee wil het bedrijf zijn wereldwijde offensief in de fysieke retail versterken. Deze aanpak stelt Pádel Nuestro in staat om niet alleen zijn fysieke winkelnetwerk te versterken, maar ook om de banden met padelliefhebbers aan te halen via een winkelervaring die is afgestemd op de nieuwe eisen van sportconsumenten.

De winkel is ontworpen als een ruimte waar de productpresentatie van Pádel Nuestro wordt gecombineerd met ‘belevingsgerichte’ diensten voor een verrijkte en meeslepende winkelervaring. Dit concept dient als blauwdruk voor andere verkooppunten. Diensten omvatten gespecialiseerd advies van het winkelpersoneel en diverse ervaringen en activaties gericht op de padelgemeenschap. Het ontwerp van de winkel is flexibel en kan worden aangepast voor productpresentaties, ontmoetingen met professionele spelers en andere evenementen die gedurende het jaar door de belangrijkste merken in de sector worden georganiseerd.

“Barcelona is een stad met een grote passie voor racketsport, en voor Pádel Nuestro was het essentieel om dicht bij die gemeenschap te zijn”, aldus María Victoria Castillo, algemeen directeur van Pádel Nuestro, in een verklaring van het bedrijf. Ze voegt toe: “Met deze flagshipstore zetten we een volgende stap in onze inzet voor de groei van padel. We openen niet alleen een winkel, maar een ruimte waar spelers het beste advies kunnen vinden, de laatste nieuwigheden kunnen ontdekken en een ervaring kunnen beleven die verder gaat dan alleen de aankoop.”

Toetreding tot het Verenigd Koninkrijk, vanuit Manchester

Na de opening in Barcelona bereikte de keten Pádel Nuestro een totaal van 29 operationele winkels in Spanje. Het wereldwijde commerciële netwerk, inclusief eigen winkels en franchises, telt nu 68 winkels na de opening van de nieuwe winkel in Manchester begin juli. Deze opening markeert een nieuwe mijlpaal voor het bedrijf als de eerste winkel van Pádel Nuestro in het Verenigd Koninkrijk.

Winkel van Pádel Nuestro in Manchester (Verenigd Koninkrijk). Credits: Pádel Nuestro.

Met de toevoeging van deze nieuwe markt is het bedrijf nu aanwezig in achttien landen wereldwijd, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypte, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Marokko, Mexico, Panama, Peru, Portugal, Servië, Venezuela en Zuid-Afrika. De winkel bevindt zich in Cheetham Hill, in een retailpark ten noorden van het stadscentrum van Manchester, nabij het winkelcentrum Manchester Fort. Onder de vlag van Pádel Nuestro en met dezelfde ‘belevingsgerichte’ winkelervaring, is hier de grootste gespecialiseerde padelwinkel van de stad geopend.

“Padel in Manchester, en in het Verenigd Koninkrijk als geheel, bevindt zich nog in een zeer vroege fase vergeleken met landen als Spanje, maar de groei is duidelijk zichtbaar”, aldus het Spaanse bedrijf. “Er worden steeds meer banen geopend, meer mensen proberen de sport, en clubs beginnen een reële vraag te zien.” In deze context, “hoewel het Verenigd Koninkrijk nog een weg te gaan heeft op het gebied van faciliteiten, training, competities en algemene zichtbaarheid”, en “in vergelijking met andere delen van Europa, biedt juist dat verschil een enorme kans.” Dit geldt voor Pádel Nuestro en voor Manchester, dat “als sportstad van nature alles in huis heeft om een van de sterkste regio's in het Britse padel te worden.”

Voor het bedrijf zelf moet de opening, net als die in Barcelona, worden gezien als onderdeel van “het expansieplan van Pádel Nuestro, dat zijn aanwezigheid zowel in Spanje als op internationale markten blijft uitbreiden.” Voor dit offensief “streeft het bedrijf naar de versterking van een commercieel netwerk dat fysieke aanwezigheid, technische specialisatie en een winkelervaring combineert die is aangepast aan de nieuwe eisen van sportconsumenten.”

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.