Pakkenmerk Wmnsuit opent pop-up in Maastricht en test internationale groeistrategie

Het Nederlandse dames pakkenmerk Wmnsuit zet een volgende stap in zijn expansie met een tijdelijke pop-up in Maastricht. Van 14 tot en met 23 maart is het merk te vinden aan de Stationsstraat 25. De pop-up is in deze periode geopend van donderdag tot en met zondag. De activatie past binnen een bredere groeistrategie, waarbij het label toewerkt naar een omzetdoel van één miljoen euro in 2026.

Dat doel is ambitieus, erkent medeoprichter Fleur Huijs tijdens een telefoongesprek met FashionUnited. “2025 hebben we lekker gedraaid, maar we zitten nog niet in de buurt van een miljoen. We zijn nu vooral bezig met het introduceren van nieuwe pijlers.”

Maatwerk als motor

Waar ready-to-wear aanvankelijk als belangrijke basis werd gezien, blijkt maatwerk inmiddels de grootste motor achter de omzet. “De maatpakken lopen bij ons erg goed, dat hadden we niet per se verwacht.” Volgens Huijs komt inmiddels zo’n 70 tot 80 procent van de omzet uit maatpakken. Ready-to-wear blijft stabiel, maar is duidelijk ondergeschikt.

Die verschuiving heeft ook operationele impact. Tijdens eerdere pop-ups bleek dat vooral de organisatie achter de schermen complexer was dan gedacht. “We gingen er vrij naïef in: met een bubbeltje en wat pakken, dan komt het wel goed. Maar alles aan de achterkant hadden we onderschat.”

Bestellingen werden handmatig bijgehouden en systemen ontbraken, wat risico’s gaf rondom voorraden en productie. Inmiddels zijn processen aangescherpt, werkt het merk met controlesystemen en is de logistiek en nazorg beter ingericht. “Maatpakken zijn echt een vak apart. We hebben nu meer mensen die inhoudelijk kunnen helpen.” Service blijft daarbij leidend: bij drukte kan een klant bijvoorbeeld uitwijken naar een afspraak in Den Bosch.

Oprichters WMNSUIT Michelle Haagmans en Fleur Huijs Credits: Ghaisr Razaghi, Focus Shot Studio

Online en B2B als nieuwe pijlers

Opvallend is dat online verkoop tot nu toe nauwelijks een rol speelde. “Vorig jaar deden we online eigenlijk helemaal niks. We kozen bewust voor volledige focus op de winkel.”

Daar komt verandering in. Online moet vooral bijdragen aan merkbekendheid en instroom van nieuwe klanten. Een maatpak volledig online verkopen acht Huijs niet realistisch, maar ready-to-wear wel. Daarnaast krijgt de website een oriënterende functie voor maatwerk. “We horen vaak in de winkel: deze kleur of dit model heb ik op de website gezien.”

Ook B2B is toegevoegd als groeirichting, met klanten in onder meer de hospitality sector en advocatuur. Grootschalige platformverkoop is vooralsnog geen prioriteit. “We willen het retourpercentage zo laag mogelijk houden. Te vroeg opschalen online kan riskant zijn.”

Maastricht als strategische testcase

De pop-up in Maastricht is volgens Huijs meer dan een tijdelijke omzetprikkel. “Het is een combinatie van zichtbaarheid, omzet en het testen van een tweede vaste vestiging.”

De keuze voor het zuiden is bewust. Volgens Huijs wordt daar gemiddeld klassieker gekleed dan in bijvoorbeeld Amsterdam, wat beter aansluit bij het tailoring-DNA van het merk. Bovendien fungeert Maastricht als toegangspoort tot België en Duitsland. “We zien dit als een subtiele internationale test.” Het stelt Wmnsuit in staat om te peilen of klanten bereid zijn verder te reizen – of juist sneller instappen wanneer de fysieke afstand kleiner wordt.

Een succes wordt dan ook niet uitsluitend in omzet gemeten, maar in spreiding en merkimpact. “Als Maastricht goed loopt en Den Bosch tegelijkertijd ook goed blijft draaien, en we zien dat nieuwe klanten net zo enthousiast worden als wij, dan kunnen we serieus gaan nadenken over een volgende stap.”

Oprichters WMNSUIT Michelle Haagmans en Fleur Huijs Credits: Ghaisr Razaghi, Focus Shot Studio

Toegankelijk premium

Binnen het premiumsegment positioneert Wmnsuit zich bewust als toegankelijk en transparant. “Premium zie je vaak met luxe en afstand. Wij staan als founders zelf op de voorgrond en betrekken klanten bij de besluitvorming van nieuwe kleuren en modellen.”

De prijsstelling is volgens Huijs primair gebaseerd op kwaliteit en hoge inkoopkosten van luxe stoffen, zoals 100 procent Italiaanse wol. “Die één miljoen gaat ons niet om het geld, maar om wat er achter de schermen nodig is om zo’n doel te behalen.”

Volgende stap

Uit het klantenbestand en de orderhistorie blijkt dat 32 procent van de klanten binnen vijf maanden een herhaalaankoop doet. Omdat alle bestellingen worden geregistreerd – onder meer voor communicatie rond het afhalen van maatpakken – heeft het merk goed zicht op terugkerend gedrag. Volgens Huijs bevestigt dat dat de formule aanslaat.

Verdere expansie ligt op tafel, waarbij naast Maastricht ook Den Haag nadrukkelijk in beeld is. Die stad geldt als interessante markt vanwege de aanwezigheid van overheidsinstellingen en internationale organisaties – een doelgroep waar formele en klassieke kleding vaker onderdeel is van het dagelijkse werkleven.