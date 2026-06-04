Parijs: nieuwe streetwear-speler vestigt zich in de Rue de Rivoli

Zoals FashionUnited in oktober 2025 aankondigde, concretiseert de Tsjechische retailer Footshop zijn Europese expansie met de opening van zijn allereerste winkel in Frankrijk. De winkel, geopend op 3 juni 2026, is gevestigd aan de Rue de Rivoli 63, in het hart van het eerste arrondissement van Parijs.

Met een locatie aan een van de drukste winkelstraten van de Franse hoofdstad, tussen het Forum des Halles en La Samaritaine, heeft het bedrijf een A-locatie te midden van een zeer dynamisch ecosysteem. Frankrijk is een essentiële en nauwlettend gevolgde markt voor streetwear en lifestyle. Voor Peter Hajduček, oprichter en directeur van de groep, was deze opening onvermijdelijk: “Parijs was nooit een kwestie van of, maar van wanneer”. In een persbericht licht hij toe dat deze locatie de retailer in een bijzonder veeleisende omgeving plaatst, wat de ambitie van de onafhankelijke speler rechtvaardigt.

In het huidige modelandschap, waar de fysieke detailhandel zijn relevantie probeert te herwinnen om klanten te binden, onderstreept deze investeringskeuze een strategie van culturele legitimiteit bij lokale gemeenschappen. Aleš Pitro, de commercieel directeur van de groep, benadrukt dan ook de toewijding om actief deel te nemen aan de lokale scene.

Winkel Footshop, aan de Rue de Rivoli 63, Parijs. Credits: Footshop

De Parijse winkel heeft een oppervlakte van 170 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. De winkel introduceert een nieuw architectonisch concept van het Praagse bureau Rdth, dat later ook in andere vestigingen van het netwerk zal worden doorgevoerd. Het interieur heeft een beheerste industriële esthetiek, een combinatie van een ruwe vloer met modulaire roestvrijstalen ophangsystemen en doorschijnende textielpanelen die door lichtspel worden geanimeerd. De ruimte is ontworpen als een expositieruimte, waar kleding en sneakers als artefacten worden gepresenteerd. Daarnaast onderscheidt de gevel zich door een digitale installatie die de traditionele commerciële bebording vervangt, een creatie van de Tsjechische kunstenaar Richard Loskot.

Het aanbod combineert wereldberoemde merken als Nike, New Balance, Puma en Asics met meer niche-labels zoals Off-White, Heliot Emil en Represent. De retailer promoot ook zijn eigen high-end kledinglijn, FTSHP genaamd, en diverse exclusieve samenwerkingen.

Deze assortimentsstrategie voor lifestyleproducten steunt op een solide financiële basis die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Na de beursgang in augustus 2023 behaalde de groep in 2024 een omzet van 61,6 miljoen euro, waarvan 75 procent internationaal werd gerealiseerd. De groei zette zich voort in de eerste helft van 2025 met een omzet van 36,5 miljoen euro, een stijging van 38 procent op jaarbasis. Met deze zesde Europese locatie wil Footshop de slagkracht van zijn digitale platforms, die jaarlijks 82 miljoen bezoeken genereren, benutten om zijn positie in de fysieke modedistributie in Europa definitief te vestigen.

Winkel Footshop, aan de Rue de Rivoli 63, Parijs. Credits: Footshop