Passantenaantallen in winkelgebieden stabiliseren na herstelperiode

De bezoekersaantallen in winkelgebieden in België en Nederland stabiliseren. Dit blijkt uit verzamelde data van retailonderzoeksbureau Locatus tijdens diverse passantentellingen. De tellingen vonden plaats op uiteenlopende locaties, variërend van grote binnensteden tot wijkwinkelcentra en overdekte shopping malls.

Tijdens de Covid-19-pandemie liepen de passantenaantallen in winkelgebieden aanzienlijk terug. In 2020 halveerden de bezoekersstromen nagenoeg in vergelijking met 2019, waarna de cijfers in 2021 en 2022 op een vergelijkbaar niveau bleven steken. Na een licht herstel in 2023 volgde in 2024 een duidelijker herstel, hoewel de niveaus van voor de pandemie in 2024 en 2025 nog niet werden bereikt. De resultaten van 2026 tonen een vergelijkbaar beeld met de afgelopen twee jaar, wat duidt op een verdere stabilisatie van de markt, aldus Locatus in een bericht.

In grote Nederlandse binnensteden, zoals Rotterdam en Utrecht, bleven de bezoekersaantallen nagenoeg gelijk. De duidelijkste dalingen zijn daarentegen waargenomen in kleinere en meer perifere of regionale centra, waaronder Winschoten, Oss, Wijchen en Hoogvliet, waar de bezoekersdrukte verder is teruggelopen. In planmatige en overdekte winkelgebieden is de verdeling van passanten doorgaans iets gelijkmatiger dan in oudere stadscentra, waar de drukte zich meestal rond een of enkele hoofdstraten concentreert.

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