Pimkie rolt nieuwe winkels uit in Frankrijk, maar sluit ze in Spanje

Modeketen Pimkie plant de uitrol van nieuwe winkels in Frankrijk, zo blijkt uit een aankondiging van het merk op LinkedIn. De aankondiging komt na een jaar waarin meerdere dochterbedrijven van Pimkie in de moeilijkheden raakten.

Pimkie werd hard geraakt door de effecten van de pandemie. Bij diverse buitenlandse dochterbedrijven zoals in Duitsland, Zwitserland en België traden problemen op. Belgische dochter Belsay vroeg zelfs faillissement aan, maar heropende uiteindelijk wel enkele winkels nog hetzelfde jaar. Nu blijkt dat Pimkie in Frankrijk vijftien winkels gaat openen, onder andere in Vitré, Pornic, Saint-Dizier en Avranches.

In Spanje gaan er echter 16 winkels dicht, zo blijkt uit een intern bericht dat in handen is gekomen van FashionNetwork. De reorganisatie volgt nadat de Duitse, Spaanse en Portugese takken van Pimkie van eigenaar wisselden. Duits bedrijf Young Fashion Group heeft sinds december 2021 de franchise-licentie voor deze landen in handen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.