Planbureau voor de Leefomgeving: corona heeft ongekende druk op binnensteden

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport gepubliceerd waarin de veerkracht van de Nederlandse binnensteden onderzocht wordt, als vervolg op het eerste rapport over dit onderwerp uit 2015. Uit het onderzoek komt de conclusie dat corona een ‘ongekende druk op de economische vitaliteit van de binnensteden zet, maar ook dat deze veerkrachtig genoeg zijn om op termijn de gevolgen van de coronapandemie te doorstaan.’

Uit het onderzoek blijkt dat de winkelleegstand in binnensteden nu hoger is (10,8 procent) dan het Nederlandse gemiddelde (7,5 procent). Er zijn echter belangrijke verschillen tussen typen binnensteden: in het ‘bruisende’ profiel is de winkelleegstand zelfs gedaald. Dit duidt, aldus het rapport, op een ‘trendmatige divergentie’ tussen binnensteden.

Er wordt overigens wel een forse toename van winkelleegstand verwacht, ruim 40 procent meer. De verwachte impact van corona zal echter per binnenstad variëren. De sterkere binnensteden, Amsterdam voorop, krijgen de hardste klappen. Op de lange termijn kan de situatie in de zwakkere binnensteden zorgelijker zijn, omdat corona daar bestaande negatieve trends versterkt, hoewel deze gemeenten vaak al bezig zijn de aanwezige problemen aan te pakken.

Gezien de onzekerheid en uiteenlopende impact van corona is een overhaaste herinrichting af te raden, zo luidt het rapport. Sommige binnenstedelijke locaties, zoals aanloopstraten, lenen zich veel beter voor transformatie dan andere. In het rapport wordt tot slot geadviseerd dat, om de onzekerheid het hoofd te bieden, het verstandig is om met uiteenlopende scenario’s te werken en de impact van corona nauwgezet te monitoren.