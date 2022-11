Podcast: Opvolging in de winkelstraat - Hoe verloopt de overgang van oud naar nieuw

De nieuwe podcast ‘De Opvolging in de winkelstraat’ van ‘Starters in de Detailhandel’ zoomt in op de het spanningsveld van nieuwe retailers en de oude winkeliers. Terwijl de oude winkeliers nog proberen het beste ervan te maken, ziet de nieuwe winkelier kansen. In de podcastserie wordt gesproken met starters. Hoe verloopt de overgang van oud naar nieuw en waar liggen de kansen. In deze aflevering Mc George die Dirven Schoenen opvolgt en nog veel samenwerkt met de oude eigenaar.

