Pop-up stores tijdens Fashion Week: zegen of vloek voor Parijse wijken?

Parijs - Met de Men's Fashion Week in aantocht, lenen Parijse winkelpanden hun charme aan modemerken voor pop-up stores van enkele dagen. Terwijl sommigen zich verheugen op de ontdekking van deze tijdelijke winkels, hekelt de stad Parijs een ‘airbnb-isering’ van commerciële huurcontracten.

De airbnb-isering van commerciële huurcontracten

Van 21 tot 24 januari opent het modemerk Gertrude een ‘immersieve pop-up’ die is opgezet als een ‘artistiek laboratorium’. De locatie is 5 rue des Haudriettes in de wijk Le Marais. Het is een van de vele ruimtes die voor een korte periode worden verhuurd tijdens de Parijse Men's Fashion Week. De stad Parijs strijdt al enkele maanden tegen dit fenomeen.

In een interview met FashionUnited legt Nicolas Bonnet Oulaldj, wethouder van Handel van de stad Parijs, uit dat de toename van pop-up stores leidt tot hogere huren. Hij spreekt van een airbnb-isering van commerciële huurcontracten.

Ook de identiteit van de modemerken die dit soort ruimtes openen, wordt bekritiseerd. “Het is niet per se een fenomeen dat de vestiging van jonge ontwerpers mogelijk maakt”, legt Nicolas Bonnet Oulaldj uit. “We zien steeds vaker dat grote groepen zoals H&M en Shein bijdragen aan deze vergankelijkheid van de Parijse detailhandel. Dit is noch prettig voor andere winkeliers die te maken krijgen met hogere huurprijzen, noch voor de omwonenden die geen permanente winkels en vooral geen buurtwinkels hebben.”

Om dit fenomeen tegen te gaan, kan de stad Parijs via haar vastgoedbedrijf Paris Commerce panden voorkopen. Hierdoor heeft de stad controle over de keuze van het project dat in het pand komt, meestal horeca, reparatiewinkels, enzovoort. Een besluit dat afgelopen december in de gemeenteraad van Parijs is aangenomen, betrof bijvoorbeeld de verkoop van twee voorgekochte panden aan de rue Vertbois (3e arrondissement) aan Paris Commerces. Het doel is om er ambachtslieden en duurzame buurtwinkels te vestigen.

Pop-up stores tijdens Fashion Week: zegen of vloek voor Parijse wijken?

Nicolas Bonnet Oulaldj vertelde FashionUnited dat de voorkopen bij verkoop in bepaalde sectoren worden voortgezet en uitgebreid. Hij benadrukte dat de rol van het vastgoedbedrijf Paris Commerces als regulerend instrument wordt versterkt. Daarnaast zal er samengewerkt worden met de arrondissementen om deze tijdelijke bezettingen beter te reguleren wanneer ze het commerciële evenwicht en de rust van de bewoners verstoren.

Voorlopig lijken de inspanningen van de gemeente de activiteiten van de verhuuragentschappen niet te verstoren. Nama Paris, een bedrijf gespecialiseerd in de verhuur van tijdelijke commerciële ruimtes in de Haut Marais, verklaart aan FashionUnited dat de acties van de stad Parijs geen invloed hebben gehad op de dynamiek. Het aantal verhuurde ruimtes voor pop-ups tijdens de Men's Fashion Week is stabiel of zelfs gestegen.

Het is echter belangrijk te benadrukken dat de stad niet principieel tegen tijdelijke formats is, maar wel tegen het misbruik ervan. Om ervoor te zorgen dat deze pop-ups kunnen blijven bestaan, legt Nicolas Bonnet Oulaldj uit dat een compromis mogelijk is ‘op voorwaarde dat er duidelijke regels worden opgesteld’. Deze regels zijn: transparantie over huurcontracten en -voorwaarden (die nu vaak onduidelijk zijn), respect voor de openbare rust, en de integratie van pop-ups in een wijkstrategie. Dit moet gebeuren in plaats van een speculatieve logica die losstaat van de behoeften van de bewoners. Tot slot is er een toezegging nodig om onafhankelijke winkeliers niet uit te sluiten door buitensporige huren.

Volgens sommige spelers in de verhuur van tijdelijke locaties bestaat de buurtwinkel al lang niet meer in Le Marais. De pop-up stores zouden niet de reden zijn van hun verdwijning. Maar voor Nicolas Bonnet Oulaldj is dit geen geldig argument: “Zeggen dat de buurtwinkels ‘toch al verdwenen’ zouden zijn, komt neer op het opgeven van elk overheidsbeleid. Wij doen precies het tegenovergestelde: we kiezen voor een proactieve aanpak om deze cirkel te doorbreken. We willen toegankelijke, onafhankelijke en nuttige winkels hun plaats teruggeven. Het is een duidelijke politieke keuze: Le Marais is geen decor of showroom, het is een leefbare wijk, en dat willen we zo houden.”