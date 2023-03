Prada Group personaliseert online en fysieke winkels met hulp van Adobe

Prada Group gaat samenwerken met Adobe om zowel de digitale als fysieke retail ervaringen van alle merken die onder de modegroep vallen te verbeteren, dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Onder Prada Group vallen Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Pasticceria Marchesi en Luna Rossa. Prada Group werkte al eerder samen met Adobe, maar zal de samenwerking nu verder intensiveren.

Prada gaat gebruik maken van Adobe’s ‘Real-Time Customer Data Platform’ en ‘Journey Optimizer’. Deze zullen de groep helpen via alle winkelkanalen gepersonaliseerde ervaringen en relevante inhoud in real time te leveren, gebaseerd op eerdere aankopen, ervaringen in de winkel en online profielen van de klant.

Zo kan een klant wanneer deze een tas online heeft bekeken, door middel van de service worden uitgenodigd om de nieuwste seizoenskleuren van de tas in de winkel te komen bekijken met een verkoopmedewerker. Klanten zullen zich wel moeten aanmelden voor een gepersonaliseerde ervaring.

"Dit zal ervoor zorgen dat we in staat zijn om elke klant op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste content te betrekken en te verbinden", aldus Lorenzo Bertelli, marketingdirecteur en hoofd CSR bij Prada Group, in het persbericht.

Luc Dammann, president van EMEA bij Adobe, vervolgt: "De luxe retailsector bevindt zich in de voorhoede van digitale innovatie. Adobe's partnerschap met Prada Group zal hen in staat stellen om hun onderscheidende stijl en storytelling uit te breiden door middel van real-time gepersonaliseerde klantervaringen over de in-store en digitale werelden."