Prada werkt samen met Indiase overheidsinstellingen voor Kolhapuri chappal-project

Luxe modehuis Prada tekent een Memorandum van Overeenstemming (MoU) met twee Indiase overheidsinstellingen, Lidcom en Lidkar voor de lancering van het project 'PRADA Made in India x Inspired by Kolhapuri Chappals'. De overeenkomst is gisteren definitief gemaakt op het consulaat-generaal van Italië in Mumbai.

De samenwerking omvat de creatie van een limited edition-collectie sandalen. Een combinatie van traditionele technieken van de Kolhapuri Chappal met geografische aanduiding – gemaakt door ambachtslieden in Maharashtra en Karnataka – en het hedendaagse design van Prada.

Dit partnerschap volgt op een eerdere controverse rondom vergelijkbaar schoeisel van Prada zonder vermelding van de Indiase oorsprong. Voorafgaand aan de ondertekening bezocht een team van technische experts van Prada in juli Kolhapur voor direct contact met lokale ambachtslieden.

De directrices van Lidcom en Lidkar benadrukken de viering van het Indiase culturele erfgoed en de wereldwijde kansen voor ambachtslieden. Ook wijzen zij op de training en duurzame bestaansmiddelen. Lorenzo Bertelli, hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Prada Group, bevestigt de toewijding aan de ontwikkeling van trainingsprogramma's naast de collectie.

Maker van Kolhapuri-schoeisel Credits: Prada Group