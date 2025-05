Primark breidt uit naar het Midden-Oosten

Primark, de bekende budgetwinkel die ook in Nederland en België populair is, heeft bevestigd dat het zijn winkels gaat uitbreiden naar het Midden-Oosten. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Alshaya Group, een grote retailfranchise-exploitant. Samen willen ze vier nieuwe winkels openen in de Golfregio.

De eerste Primark-winkel zal in oktober 2025 openen in The Avenues, Koeweit. Later volgen vestigingen in Dubai, waaronder in de Dubai Mall, Mall of the Emirates en City Centre Mirdif, die begin 2026 open zullen gaan. Primark heeft aangegeven ook in de toekomst verder te willen uitbreiden in andere landen in de regio.

Eoin Tonge, interim-directeur van Primark, zegt dat het bedrijf enthousiast is over deze stap in zijn wereldwijde groei. Hij is ervan overtuigd dat er in het Midden-Oosten al veel interesse is van shoppers. Tonge denkt dat de regio veel potentieel heeft voor Primark en dat de waarde die het merk biedt goed aansluit bij de wensen van de lokale consument.

John Hadden, directeur van Alshaya, voegt eraan toe dat de samenwerking tussen Primark en Alshaya al veel enthousiasme heeft opgewekt bij klanten in de regio. Hij kijkt uit naar de opening van de eerste winkels in de komende maanden.