Primark breidt uit in Frankrijk en het Midden-Oosten

Modeketen Primark licht tijdens een persconferentie op 18 maart 2026 de volgende stappen van zijn fysieke ontwikkelingsstrategie toe. In 2026 openen drie nieuwe winkels in Frankrijk. Het bedrijf is sinds 2013 in dat land aanwezig en heeft momenteel 30 winkels en bijna 7.000 medewerkers. Deze regionale vestigingsdynamiek zet zich in 2026 voort met de opening van drie nieuwe verkooppunten.

Elk nieuw verkooppunt komt in een winkelcentrum: het Central Parc winkelcentrum (Grand Epagny) bij Annecy, het Aushopping Pôle Europe winkelcentrum (Mont-Saint-Martin) in Meurthe-et-Moselle, en het Polygone winkelcentrum in Béziers. De keten meldt in zijn persbericht dat deze openingen een investering van ongeveer 30 miljoen euro vergen voor een extra verkoopoppervlakte van 6.650 vierkante meter.

Om zich te onderscheiden van concurrenten als Shein, benadrukt Christine Loizy, algemeen directrice van Primark Frankrijk, in een persbericht: “Primark heeft in de dertien jaar in Frankrijk een sterke relatie met zijn klanten opgebouwd rond een eenvoudige belofte: toegankelijke mode voor iedereen, zonder concessies aan de kwaliteit.” Ze voegt toe: “Onze ambitie is om deze ontwikkeling voort te zetten en tegelijkertijd onze inzet op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en positieve impact op de gebieden waar we aanwezig zijn te versterken.”

Partnerschap en ontwikkeling in het Midden-Oosten

Ondanks de reeks onderling verbonden oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten, zet de directie van Primark in op nieuwe groei in dit gebied. De keten heeft een partnerschap met de Alshaya-groep bevestigd om het merk in het Midden-Oosten te introduceren. Dit project krijgt in 2026 vorm met de opening van drie winkels in Dubai, in de Dubai Mall, het Mirdif City Centre en de Mall of Emirates.

In 2025 bleef de activiteit van Primark op het vasteland van Europa zwak, met een daling van de vergelijkbare omzet van 5,7 procent. Deze vertraging is grotendeels te wijten aan een afnemend consumentenvertrouwen. Daarnaast zijn de succesvolle prestatieverbeterende initiatieven uit het Verenigd Koninkrijk pas recentelijk in de Europese gebieden geactiveerd.

Primark-winkel in Montpellier. Credits: Primark.