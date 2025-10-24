Primark opent eerste winkel in Midden-Oosten via franchisepartner

Discountretailer Primark opent zijn eerste winkel in het Midden-Oosten, als onderdeel van een bredere expansie in de regio. De nieuwe locatie is tot stand gekomen via een franchise-samenwerking met Alshaya Group, wat het de eerste franchisewinkel van Primark maakt.

De winkel is gevestigd in Grand Plaza, The Avenues, in Koeweit. De flagshipstore beslaat 60.000 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. De winkel biedt werk aan 350 medewerkers en verkoopt een assortiment dames-, heren- en kinderkleding, woonartikelen en beautyproducten. Daarnaast zijn er exclusieve samenwerkingen en de premiumlijn van de retailer, The Edit, verkrijgbaar.

De locatie in Koeweit is de achttiende internationale markt voor Primark. Het is de eerste in een reeks nieuwe winkels die in de regio worden geopend. Primark onthult ook de voorbereidingen voor de opening van drie winkels in Dubai begin 2026. De eerste opening is in maart in de Dubai Mall. Verdere locaties zijn gepland in City Centre Mirdif en de Mall of the Emirates.

De stap naar het Midden-Oosten is een reactie op de toegenomen vraag van klanten in de regio. Deze klanten zijn naar verluidt ‘zeer bekend’ met het merk in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Dit bouwt voort op de strategische samenwerking tussen Primark en Alshaya, die in september 2024 werd aangekondigd. Het duo bevestigt de voortzetting van de samenwerking voor toekomstige winkels in het Midden-Oosten.

Over het potentieel van de samenwerking zegt Eoin Tonge, die in maart 2025 interim-CEO van de retailer werd: “Met de kracht van ons merk en onze onderscheidende waardepropositie, gecombineerd met de diepgaande marktexpertise en de nauwe samenwerking met Alshaya, geloven wij dat vandaag een belangrijk en spannend nieuw hoofdstuk in onze groei markeert.”

De expertise van Alshaya op het gebied van franchising blijkt uit het uitgebreide portfolio van bestaande partnermerken van de groep. Het bedrijf heeft samengewerkt of werkt momenteel samen met merken als H&M, Boohoo en Mothercare voor de exploitatie van winkels in het Midden-Oosten. Vaak is het gespecialiseerd in het ondersteunen van merken bij hun initiële expansieplannen voor de regio.