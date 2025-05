Primeur in Gent: Skechers opent eerste Performance-winkel in Europa

De Amerikaanse schoenenleverancier Skechers USA Inc. heeft zijn nieuwe winkelconcept “Skechers Performance” voor het eerst in Europa geïntroduceerd. Het concept, dat in januari zijn wereldpremière beleefde in de Canadese stad Edmonton, is nu ook toegepast in een nieuwe Skechers-winkel in het Belgische Gent.

Daar biedt het merk nu in de Veldstraat 94 op een oppervlakte van 715 vierkante meter schoenen, kleding en accessoires aan voor diverse sporten. Daaronder bevinden zich ook de speciale assortimenten van het merk voor basketbal, golf, voetbal en pickleball.

Met de winkel in de populaire voetgangerszone in het centrum van de Gentse binnenstad heeft Skechers zijn aanwezigheid in België uitgebreid naar negen locaties. Voor de zomer staat er al een volgende opening gepland in Messancy in het oosten van het land.

Het interieur van de nieuwe Skechers-winkel in Gent Credits: Skechers