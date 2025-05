Primeur in Keulen: Armedangels opent eerste eigen winkel

Het duurzame modemerk Armedangels slaat nieuwe wegen in. Op donderdag opende het label in zijn thuisstad Keulen de eerste eigen winkel.

De winkel aan de Ehrenstraße 29 is ontworpen als ‘fysiek merkplatform, designstatement en strategisch testveld voor de toekomst van het merk’, aldus Armedangels in een persbericht. “Met onze eerste winkel geven we voor het eerst een holistische invulling aan de hele merkbeleving”, aldus algemeen directeur Martin Höfeler in een verklaring bij de opening. “Het is een belangrijke stap om de dialoog met onze community te verdiepen en ons merk in de fysieke ruimte te laten beleven.”

De eerste Armedangels-winkel in Keulen Credits: Armedangels

De inrichting met zijn bewust minimalistische vormentaal is ontworpen door het in Madrid gevestigde interieurarchitectenbureau DIIR. Christiane Bördner, de creative director van Armedangels, lichtte de doelstellingen van het concept toe: “We wilden een ruimte creëren die niet overweldigt, maar uitnodigt”, zei ze. “De winkel moet open, rustig en doordacht aanvoelen. Onze klanten moeten voelen: het gaat hier niet om enscenering, maar om authenticiteit, om materialen die duurzaam zijn en om collecties die inzetten op een lange levensduur en innovatie.”

De eerste Armedangels-winkel in Keulen Credits: Armedangels