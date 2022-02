Printemps opent eerste buitenlandse winkel in Qatar

Parijs - De Franse luxe warenhuisketen Printemps maakte donderdag bekend dat het van plan is om zijn eerste grote winkel in het buitenland te openen in Doha in september, kort voordat de Qatarese hoofdstad gastheer is van het WK voetbal.

De winkel zal gevestigd worden in het nieuwe luxe Doha Oasis complex dat met een vijf-sterren hotel, attractiepark, restaurants en luxe appartementen is uitgerust. Printemps zei dat de winkel ten minste 550 merken zal aanbieden, met meer dan 30 merken exclusief voor de eerste keer in Qatar verkrijgbaar zijn.

Printemps heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1865 en heeft nu 15 grote warenhuizen in Frankrijk onder zijn eigen naam en negen Citadium winkels die zich richten op een jongere clientèle, met in totaal 3.000 werknemers.

In tegenstelling tot zijn Franse rivaal Galeries Lafayette, heeft Printemps zich tot nu toe nooit gewaagd aan een winkel in het buitenland. Printemps besloot dit te doen in 2019, vóór de pandemie, en had gepland om de eerste te openen in 2021 en mikte destijds op vijf tot tien buitenlandse winkels te openen binnen een periode tien jaar. In plaats daarvan dwong de pandemie het bedrijf om zeven winkels in Frankrijk te sluiten. (AFP)