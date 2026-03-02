Profuomo krijgt eigen verkoopruimte bij Hirmer in München

Profuomo is een samenwerking aangegaan met het modehuis Hirmer in München. Het Nederlandse herenmodemerk presenteert zich per direct op een hoek van honderd vierkante meter op de begane grond van de locatie. Dat meldt Profuomo zaterdag op het zakelijke netwerk LinkedIn. De locatie in München is onderdeel van de expansiestrategie in Duitsland. Dit land is een focusmarkt voor het bedrijf.

Het doel is de koppeling van online handel en fysieke retail. “De aanwezigheid in een van de toonaangevende Duitse premium herenmodehuizen versterkt onze omnichannelstrategie voor een consistente merkervaring”, aldus de post. Profuomo is van plan de aanwezigheid op de Duitse markt verder uit te breiden.

In de thuismarkt en in België heeft het merk al meerdere eigen winkels, waaronder in Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam en Den Haag.

Over Profuomo

Het Nederlandse familiebedrijf is in 1934 opgericht door Heinz Michaelis in Rotterdam. Het begon als een dassenfabriek onder de naam “De Eerste Nederlandse Dassenfabriek”. Vandaag de dag wordt het bedrijf geleid door de derde generatie. De focus ligt op een duurzame doorontwikkeling van het merkenportfolio, gebaseerd op de oorsprong in kleermakerij.

Dit artikel is geschreven met behulp van kunstmatige intelligentie.