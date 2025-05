Puma huurt winkelruimte voor outlet store in Utrecht

Puma gaat een nieuwe outlet openen in Utrecht. De internationale sportretailer heeft een lange termijn huurovereenkomst getekend voor 830 vierkante meter winkelruimte op de begane grond van Winkelcentrum Overvecht. Dat meldt vastgoedbedrijf CBRE.

De nieuwe outlet in Utrecht is de vijfde outletwinkel van Puma in Nederland. Winkelcentrum Overvecht telt ongeveer 100 winkels met een divers aanbod. De nieuwe outlet store zal worden ingericht volgens het nieuwste retail concept van het sportmerk.

“We zijn enthousiast over de uitbreiding van onze winkelactiviteiten in Nederland,” zegt Conrado Lelis, Director Store Operations bij Puma in het persbericht. “En we kijken ernaar uit om onze klanten te bedienen met producten uit alle categorieën.”