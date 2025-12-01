Puma opent grootste Europese flagshipstore aan Oxford Street

Sportsweargigant Puma opent zijn grootste Europese flagshipstore ooit aan Oxford Street in Londen. De locatie van 24.000 vierkante meter is de eerste flagshipstore in de regio. Het biedt klanten de ‘kans om met meer mensen dan ooit in contact te komen’.

In de winkel biedt het merk een selectie van zijn innovatieve producten, zoals de Nitro-hardlooptechnologie en de Future en King voetbalschoenen. Daarnaast is er een zorgvuldig samengestelde collectie lifestyle-items. De winkelervaring wordt uitgebreid met diverse personaliseringsruimtes. Er is onder andere een digitale hardloop-videomuur en een archiefruimte met iconische Puma-items.

Puma Oxford Street store. Credits: Puma.

In een verklaring zegt Lucynda Davies, directrice voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland: “Londen is een van de meest competitieve retailmarkten ter wereld en Oxford Street is het belangrijkste podium. Deze flagshipstore toont ons vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk en weerspiegelt onze toewijding aan het bieden van vernieuwende, creatieve ervaringen die authentiek zijn voor Puma.”

In de eerste weken huisvest de Puma-winkel een programma met evenementen en activaties, waaronder exclusieve samenwerkingen en optredens van atleten. Op 4 december vindt een lanceringsevenement plaats ter ere van de opening. Op 11 december staat een speciaal motorsportevenement gepland, waarbij de racehistorie van Puma centraal staat.

Puma Oxford Street store. Credits: Puma.

Puma Oxford Street store. Credits: Puma.

Puma Oxford Street store. Credits: Puma.

Puma Oxford Street store. Credits: Puma.

Puma Oxford Street store. Credits: Puma.