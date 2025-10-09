Rag & Bone zet uitbreiding voort met Europese e-commercesite

Rag & Bone zet zijn wereldwijde expansie voort, ditmaal in het digitale domein. Het Amerikaanse merk heeft een nieuwe e-commercesite onthuld die zich richt op de Europese markt en directe toegang biedt tot 28 landen.

De producten op de site variëren van basisstukken zoals maatwerk en breigoed tot accessoires, en omvatten het volledige aanbod van Rag & Bone. Naast de gebruikelijke e-commercefunctionaliteiten biedt de site ook inspirerende content, zoals redactionele stukken en stijlgidsen.

Met de lancering van het platform vertaalt Rag & Bone naar eigen zeggen zijn filosofie naar de digitale wereld, terwijl het tegelijkertijd lokale klanten snelle, belastingvrije bestellingen biedt.

De lancering volgt op de opening van winkels in Amsterdam, Düsseldorf en Metzingen, waarmee Rag & Bone zijn banden met Europese klanten verder versterkt.

Het merk, dat al twee winkels in Londen heeft, deelde een deel van zijn Europese plannen tijdens de mannenmodebeurs Pitti Uomo, waar het vorig jaar voor het eerst aanwezig was. Destijds vertelden vertegenwoordigers aan FashionUnited dat het merk tegen eind 2025 vier locaties in Duitsland op het oog heeft.

De uitbreidingsplannen van Rag & Bone zijn in een stroomversnelling gekomen onder het management van Guess en WHP Global, die het merk begin 2024 gezamenlijk overnamen. In de recente financiële rapporten van Guess benadrukt het bedrijf zijn intentie om de naam Rag & Bone wereldwijd uit te breiden, vooral omdat het merk een positieve bijdrage blijft leveren aan de groepsomzet.

Voor het boekjaar 2026 verwacht Guess een verdere omzetgroei, mede dankzij de uitbreiding van Rag & Bone, de doorlopende ontwikkeling van Guess Jeans en de nieuwe joint venture met de Chalhoub Group in het Midden-Oosten.