Ralph Lauren lanceert lougewearcollectie voor dames

Amerikaans modemerk Ralph Lauren lanceert een ondergoed- en loungewearcollectie voor dames, zo laat Ralph Lauren weten. De collectie bevat items die men iedere dag kan dragen en gedragen kan worden met zelfverzekerdheid.

De collectie bevat beha’s, onderbroeken, t-shirts, tank-tops, pyjama’s, slaapshirts, badjassen en kaftans, schrijft Ralph Lauren.

De ondergoed- en loungewearcollectie is verdeeld in drie secties: Everyday Essentials, Iconic Stripes en Novelty Pieces. De eerste categorie bevat lingerie, slaapsets en badjassen van zacht biologisch katoen. Iconic Spripes biedt pyjamasets en slaapshirts aan en knipoogt naar de klassieke gestreepte Ralph Lauren-shirt. De laatste categorie is de chique versie van de Everyday Essentials en bevat luxe lingerie en slaapkleding.

De collectie is verkrijgbaar via de website.

Beeld: Ralph Lauren