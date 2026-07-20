Rebel Remake opent tijdelijk pop-up atelier in Rotterdam

Rebel Remake, een onderneming van Marsha de Koning Man die zich richt op het vermaken van kleding, opent van juli tot en met september 2026 een tijdelijk pop-up atelier in een van de vier brugwachtershuisjes aan de Koninginnebrug op het Rotterdamse Noordereiland. De Koning Man deelt het nieuws via LinkedIn. Het atelier maakt deel uit van het project Rotterdamse Waterparels van Stichting Brugwachtershuisjes.

Vanuit het pop-up atelier werkt Rebel Remake aan vermaakte kleding en biedt de onderneming een kledingruil, vintage kleding en eigen remakes aan. Volgens De Koning Man helpen tijdelijke locaties om Rebel Remake zichtbaarder te maken en verschillende doelgroepen kennis te laten maken met remakes en tweedehands kleding. Hoewel zij vaker op tijdelijke locaties in Rotterdam werkt, is dit de eerste keer dat zij vanuit een monumentaal brugwachtershuisje werkt.

Rebel Remake deelt de ruimte tijdelijk met Jeans Jacky's, dat spijkerjassen met canvas prints verkoopt. "Ik vind het belangrijk om deze ruimte ook met andere duurzame initiatieven te delen. Daarom werk ik in het pop-up atelier samen met Jeans Jacky's," zegt De Koning Man.