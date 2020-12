Retail Media Initiatief helpt door lockdown getroffen collega’s via AlleFolders

Om de gevolgen van de harde lockdown te verzachten, biedt het Retail Media Initiatief alle getroffen ondernemers de mogelijkheid om hun internetverkoop maximaal op te voeren via het AlleFolders platform, zo wordt gemeld in een persbericht. Op het AlleFolders platform, dat bestaat uit een app en website, kunnen nu retailers die lid en geen lid zijn van de vereniging gratis hun digitale folders plaatsen, zolang de lockdown duurt.

In de folders op het AlleFolders platform zijn deeplinks geplaatst, waardoor de consument direct in de webshop van de retailer terechtkomt. Uit het persbericht blijkt dat verenigde retailers merken dat het gebruik van deeplinks in online folders een enorme vlucht heeft genomen in 2020, “daar willen zij in deze tijd nu ook andere retailers gratis van laten profiteren.” Maarten van Deurzen, directeur van Retail Media Initiatief, vindt het belangrijk om tegenwicht te bieden aan grotere platforms: “Natuurlijk zijn we elkaars concurrent, maar hiermee hopen we de pijn iets te verzachten en tegenwicht te bieden aan de macht van platforms als Google en Amazon die nu alle kansen hebben. In het kader van samenwerking roepen we ook de andere online folderplatforms op om dit initiatief te volgen.”

Retail Media Initiatief is in 2016 opgericht door retailers om met een eigen online folder platform, genaamd AlleFolders, minder afhankelijk te zijn van commerciële platforms. Het RMI bestaat uit tientallen retailketens, waaronder Action, Zeeman, Hoogvliet, Groenrijk, Xenos en Intratuin.