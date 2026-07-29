Retailbranche wil miljoeneninjectie voor winkelgebieden

Brancheorganisatie INretail heeft alvast een manifest uitgebracht gericht om in de aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen van 2027 aan te sturen op verandering voor de branche. Met dit initiatief verzoeken de organisaties provincies om gezamenlijk tientallen miljoenen euro's aan provinciaal geld vrij te maken om leegstand in dorps- en stadscentra tegen te gaan en winkelgebieden aantrekkelijk te houden.

Aanleiding voor de oproep is het uitblijven van nieuwe landelijke overheidssubsidies. De landelijke Impulsaanpak Winkelgebieden waarbij vanuit het Rijk 88 miljoen euro beschikbaar werd gesteld, leidde tot minstens 500 miljoen aan lokale investeringen, goed nieuws dus, maar de toegezegde aanvulling vanuit het kabinet blijft tot op heden uit. De brancheorganisaties vragen de Nederlandse provincies daarom om zelfstandig 'Provinciale Impulsaanpakken' op te zetten en per regio tussen de 10 en 20 miljoen euro uit te trekken voor gebiedsontwikkeling.

Volgens INretail moet het provinciale geld dienen als 'vliegwiel' om private investeringen van vastgoedeigenaren en centrumondernemers los te krijgen. Naast directe financiële steun vragen de winkelorganisaties politieke partijen om beleidsmatige garanties in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Hierbij ligt de nadruk op het aanpakken van netcongestie, het borgen van bereikbaarheid en het maken van scherpere keuzes bij de ruimtelijke ordening en transformatie van winkelgebieden.