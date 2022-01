Retailers gekoppeld aan studenten voor hulp bij digitalisering

Door de coronacrisis is de noodzaak van digitalisering groter dan ooit. Toch laten veel retailers op dit gebied kansen liggen, vaak omdat het hen ontbreekt aan tijd, kennis en geld. Voor de derde keer gaat daarom het project ‘Eerste hulp bij online retail’ van start. Een initiatief van Retail lnsiders, samen met het Retail Innovation Platform. Voor deze editie wordt voor het eerst samengewerkt met de Digitale Werkplaatsen, die zijn opgericht door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, onderwijsinstellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven. Het doel is om retailers op een laagdrempelige manier te helpen de stap naar online te maken.

Studenten helpen retailers bij digitaliseringslag

Volgens de initiatiefnemers staan studenten aan ORM-opleidingen (Ondernemerschap & Retail management) ‘te popelen’ om bedrijven te helpen met digitaliseringsvraagstukken. Retailers die zich aanmelden voor het project worden door middel van een matchmaking verbonden aan een digitale werkplaats in hun eigen regio. Vervolgens zijn er vier vraagstukken waar retailers er één van kunnen kiezen die het beste aansluit bij hun online ambities. Denk aan hulp bij online ondernemen, datagedreven ondernemen of het opzetten van een marketingstrategie. Daarna worden zij gekoppeld aan een student van een relevante opleiding in de regio, die onder begeleiding van een docent bij dit vraagstuk gaat helpen.

De samenwerking is niet alleen voor de studenten een mooie kans om praktijkervaring op te doen, ook voor de retailer levert het veel op. Naast een frisse blik op hun onderneming kunnen ze rekenen op concrete adviezen met betrekking tot het gekozen vraagstuk. Retailers die aan het project deelnemen hebben wekelijks één tot twee uur contact met de student(en) voor de begeleiding. De studentondersteuning vindt plaats tussen maart en juli 2022.