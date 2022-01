Rihanna's Savage x Fenty stapt in fysieke retail

Rihanna heeft onthuld dat haar lingeriemerk Savage x Fenty op weg is om zijn fysieke winkeldebuut te maken op geselecteerde locaties in de Verenigde Staten.

In een Instagram post, zei de popster: "2022, we coming in hot! We brengen een geheel vernieuwde Savage x Fenty ervaring met de opening van onze fysieke retaillocatie."

Ze onthulde ook dat de eerste vijf locaties van de winkels in Houston, Las Vegas, Los Angeles, Philadelphia en Washington DC zullen zijn.

Naast de aankondiging deelde Rihanna een foto van een winkel, compleet met kleurrijke neonverlichting en mannequins die Savage x Fenty producten dragen.

Meer informatie over de exacte locatie van elke winkel en de openingsdata moet nog bekend worden gemaakt.

De aankondiging volgt op een interview door Bloomberg met de co-president en chief merchandising & design officer van Savage x Fenty, Christine Pendarvis. In het interview zei Pendarvis: "Retail is een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie", en voegde ze het belang van fysieke retaillocaties toe "omdat pasvorm en comfort zo belangrijk zijn, zijn er klanten die zich niet comfortabel voelen online te kopen".

Pendarvis onthulde ook dat de winkels eerst in de Verenigde Staten zullen lanceren, met de mogelijkheid om uit te breiden naar Europa op een later moment.

Savage x Fenty, opgericht door Rihanna, lanceerde in 2018 met het uitgangspunt om te fungeren als een inclusief lingeriemerk voor alle lichaamstypes. Het label heeft aan tractie gewonnen, deels door zijn jaarlijkse, met sterren overladen catwalkshow die via Amazon Prime wordt gepresenteerd, met een diverse celebrity cast die zijn gewaagde lingerieselectie toont.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.