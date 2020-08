Rolling Stones openen flagship store in Londen

The Rolling Stones gaan op 9 september hun eerste flagship store openen in Londen, zo meldt een persbericht. De winkel gaat RS No. 9 Carnaby heten en wordt geopend in de Londense wijk Soho op Carnaby Street. Het is een toepasselijke plek, want deze straat was het epicentrum voor muziek en mode in Londen in de jaren zestig.

De winkel gaat RS No. 9 Carnaby heten en wordt samen met Bravado geopend, een bedrijf gespecialiseerd in merchandising dat ook voor artiesten als Adele, Ariana Grande en Billie Eilish werkt. In de winkel zal mode en merchandise van het RS No. 9 Carnaby label te koop zijn in voortdurende drops die alle highlights van de iconische band tonen.

CEO van Bravado, Mat Vlasic, ziet de winkel als een nieuw hoogtepunt in de legendarische geschiedenis van de band. "We zijn al jaren met deze winkel bezig en het wordt een plek waar fans zichzelf onder kunnen dompelen in de stijl en muziek van The Rolling Stones."

Beeld: Rolling Stones